9月起3連假！高鐵首度18天疏運 推史上最低5折優惠分流離、尖峰人潮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵董事長史哲表示，接下來高鐵將首度進行為期18天的疏運期，為均化搭車人潮，宣布推出史上最低優惠5折早鳥票，盼吸引更多人搭乘離峰車次。聯合報系資料照
高鐵近年因旅客量攀升頻傳乘車亂象，尤其疏運及特殊節日情況更是嚴重，今年9月起國定假日及連假變多，高鐵董事長史哲表示，接下來高鐵將首度進行為期18天的疏運期，為均化搭車人潮，宣布推出史上最低優惠5折早鳥票，盼吸引更多人搭乘離峰車次。

今年9月28日起至10月底將有4個連假，包含教師節（9月28日）、中秋節（10月6日）、國慶日（10月10日）、光復節（10月25日），而高鐵將從9月26日至10月13日歷經前3個連假，進行長達18天的疏運期。

史哲說，目前高鐵運量已達瓶頸，在新車抵台、上路前，均化尖峰時刻或特定疏運期間的搭乘人潮，是目前最大的難關，自由座可隨性上車的便利性，造成乘車亂象的問題根源，因此將祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施。

但史哲指出，指定車次自由座最快明天才會上路，而在此措施上路前，為鼓勵民眾多利用離峰時段乘車，因此將在9月26日至10月13日疏運期間，推出15萬張優惠離峰票，包含首次推出最低優惠5折的早鳥票，5折票售罄後再有8折、9折早鳥優惠票，8月29日0時開賣。

史哲強調，優惠票均是離峰時段，不會影響到一般時段、尖峰時段的售票及乘車權益，過去最低優惠早鳥票為65折，這次首度推出5折早鳥票，盼以優惠方式，吸引更多乘客利用離峰時段乘車，分流尖峰時段搭車人潮。

另外，疏運期間高鐵也會透過月台、站務進行人流管控，以及班次調整、自由座穿插安排等，盼降低對號座走道站立問題。史哲強調，高鐵絕對沒有漠視走道站立問題，也不會將其視為常態。

高鐵 史哲 自由座

