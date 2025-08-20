台灣竹工藝亮相巴黎時尚家居設計展 9月登場

工藝中心召集14家台灣品牌，9月前進巴黎時尚家居設計展。今年特別展現竹工藝特色，如元泰工藝社繼創造全台首支竹牙刷後，還帶來永續旅行組，讓工藝融入生活。

巴黎時尚家居設計展（Maison & Objet Paris，簡稱M&O）邁入第31屆，每季觀展人次平均逾5萬。今年台灣館（Taiwan Crafts & Design）展館再度由國立台灣工藝研究發展中心規劃，14家品牌商品橫跨燈飾、家具、家飾等。

工藝中心主任陳殿禮今天在行前記者會表示，M&O是國際商展，因此徵選來的品牌要有能力接單回來，為台灣工藝注入新活水。但走向產業化的同時也不能忘記在地傳統文化保存，培養工藝長成大樹。

今年台灣館特別展現工藝中心與農業部林業及自然保育署合作成果，雙方邀請台灣竹產業與台灣、法國、日本設計師合作，開發以竹為主的生活用品。

工藝中心設計組長許峰旗向中央社指出，呼應永續，竹子是最環保的材料，使用竹材生產甚至能達到負碳效益，且竹子在歐洲市場少見，更能引起買家青睞。

如自2016年便開創全台首支竹牙刷的元泰工藝社，便與守宮設計合作，開創環保旅行組，改變竹牙刷結構，便可以替換刷頭，還可以搭配盒子，讓盒子成為牙刷握柄。考量旅客使用，未來預計將其結合摺疊餐具。

元泰工藝社第2代接班人林家宏今天表示，去年首度參加M&O，便觀察到法國潛藏歐洲觀光客蓬勃的旅遊商機，以竹牙刷經驗來說，他們也與日本飯店業者合作數年，竹設計不侷限於永續、環保面向，結合過去商展經驗，希望透過旅行組產品更聚焦使用者需求，落實「工藝融入生活」。

2025法國巴黎時尚家居設計展將在9月4日至8日於法國巴黎北維勒班展覽中心舉行。