直面高鐵運量爆滿 史哲提出「指定列車自由座、早鳥5折分流」

台灣高鐵（2633）董事長史哲20日指出，對於運量需求暴增，衍生出的問題，未來將透過「移峰填谷」方式讓超尖峰時段可以減壓，具體做法包括，推出早鳥優惠5折，以及未來將推動指定列車自由座等方式，讓離尖峰差可以降低。

史哲表示，自己剛上任兩個多月，現在首要面對的就是高鐵運載量暴增的情況，預估今年運量可突破8,000萬人次，且在尖峰及超尖峰時段人流也會激增，因此現在也能明顯看到不少民眾對於自由座旅客外溢到對號座車廂，導致發生爭端。

史哲提到，高鐵近來常被說是「台鐵化」、「捷運化」，這也代表改變了台灣人的移動模式，但也意味著對於高鐵服務發出警鐘，代表擁擠和服務品質下降，高鐵運能已達極限，現有34組列車，扣除一、兩列備用外，幾乎全數上線，因此對於未來的12列新車如期如質到位有其急迫性和重要性，但這要2年半到3年後，在此之前，高鐵搭乘旅次需求會不斷攀升，高鐵不會漠視也不會把走道站立當作常態。

史哲說「為維護高鐵服務品質」，未來將針對自由座的「自由度」給予限制，他認為，台灣高鐵為了讓旅客可以快速抵達，對於自由座的限制相當寬裕，只要買票不分時段都可以搭乘，且上了月台為了旅客安全也會盡可能讓旅客上車，而這狀況就會衍生出自由座旅客蔓延到對號車廂走道的狀況。

史哲坦言，高鐵自由座「有點自由過頭」，原本基於同理心，盡量滿足每個到高鐵站的旅客返鄉的心願，旅客進站即可搭車，卻造成走道站立、上車壅塞與行李擁擠等問題，影響整體搭乘品質。

史哲表示，上述狀況主要還是因為尖峰與超尖峰時段真的人流過多，為解決此狀況，首先要做的就是分散超尖峰、尖峰時段的人流，預計在即將迎接教師節、中秋和雙十節連續三周三個連假，首度規劃18天的疏運計畫，8月29日起開賣車票外，並推出早鳥下殺5折起優惠，希望將尖峰旅客引導到離峰，早鳥優惠增加到15萬張，這是高鐵的誠意。

此外，史哲也說，未來也將針對自由座提出指定車次自由座模式，在超尖峰及尖峰時段，自由座將不再無上限對外販售，而是有座位上限販售相關位置，而此規劃預計在明年上路，預計可以透過有規則的方式來限制人流不斷湧入月台的狀況。

史哲強調，對於高鐵品牌的維護需要面對，尤其這個品質是很多前人打拚的成果，高鐵準點率高，讓旅客放心搭乘，高信任度帶來高運量，卻變成乘車品質殺手，不是高鐵所期待的，高鐵願意窮盡一切方法，透過科技數位方式，均化尖離峰運量，就是要讓大家知道，高鐵針對外界認為服務品質下降不會當鴕鳥，且很有誠意的面對。