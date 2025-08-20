自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

高鐵旅客量逐年攀升，乘車亂象層出不窮，讓外界認為高鐵品質下滑，台灣高鐵公司董事長史哲今天表示，離峰、尖峰搭乘人數過大，「自由座成服務品質殺手」，因此將祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施，調控自由座票數，不再讓自由座站票占據對號座車廂走道，預計最快明年上路。

根據交通部統計，疫前2019年高鐵旅客量5723萬人次、疫後2022年5416萬人次、2023年暴增至7308萬人次、去年7825萬人次，今年統計至6月，旅客量已達3984萬7256人次。高鐵董事長史哲上任至今已2個月又1周，今天首次接受媒體訪談表示，今年旅客量預估超過8000萬人次。

史哲表示，外界批評高鐵「台鐵化」、「捷運化」，但以軌道專業來看，高鐵改變國人移動方式，縮短城鄉差距，但也坦言這情況同時是敲響警鐘，每個人都搭高鐵導致擁擠化，而目前的運能已達極限。

史哲指出，未來將引進的12組新世代列車預估第1組於2027年下半年上線、2028年底12組全數上線，新車上路後，預估最尖峰時刻，將從一小時可開7班，增至一小時開8至9班，對運能、搭乘人數增加有顯著效果。

但史哲也坦言，新車全數上路還需2年半至3年時間，而這段期間旅客量仍會不斷增加，而他上任後觀察發現，離峰時段與尖峰時段搭乘人數差異過大，「自由座成為服務品質殺手」。自由座在運能充足的情況下是很好的設計，乘客可自由調度大，但在高度需求運載量如疏運期間、特定假日最尖峰時，當日運量可達30萬，自由座反變成自由過頭、成為亂象根源之一。

史哲說，今年透過人流管控、調度來面對尖峰時段對號座走道站立問題，而服務品質下降最為有感。為解決自由座亂象及維持服務品質，將推出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施。