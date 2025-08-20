彰化再爆禽流感疫情 一周2鵪鶉養殖場撲殺17餘萬隻

彰化縣鹿港一場鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所今天將全場10萬4206隻鵪鶉撲殺，本月15日在福興鄉也有一場鵪鶉場因染疫被全場撲殺6萬9177隻鵪鶉，動防所提醒飼主，近期氣候高溫易造成禽隻緊迫，應加強日常管理。

彰化縣動防所表示，本月8月16日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場反映，稱場內鵪鶉有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，8月19日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成該鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺10萬4206隻鵪鶉，連同本月15日撲殺6萬9177隻，合計一周內撲殺17萬餘隻鵪鶉。

彰化縣動防所提醒，近期氣候高溫，易造成禽隻緊迫，飼主應加強日常管理，注意場內環境降溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作。

動防所表示，養禽場如有異常染疫或死亡情況，畜主應立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。