允晨文化開實體書店 進駐大稻埕打造文化新據點

允晨文化出版社今天搬新家，同時在台北大稻埕商圈的實體書店「民樂書坊」預計10月開幕。發行人廖志峰表示，他把新地點當成允晨2.0再出發，期盼在台北打造一處文化新據點。

新店面大門正對大稻埕公園，地址位在民樂街上，因此取名「民樂書坊」，廖志峰說，光是這片公園就讓人身心舒暢，書店跟出版社開在一起，也一直是他所期望，終於在今年圓夢。

廖志峰接受中央社記者專訪表示，出版業愈來愈難做，同業都面臨相同困境，他也在不斷尋找新作者及新讀者，在創辦人吳東昇全力支持下，決定以「開一家書店」破局，也為這家成立超過40年的出版社，找到前行的動力。

廖志峰說，允晨文化本來就有門市，但位在辦公大樓6樓，其實不太有店面感，「有鑑於讀者常在書店找不到允晨的書，我想把門市移到一樓，讓書有機會接觸更多讀者，對允晨的作者來說，也是一件好事，讓書有更多機會被看到。」

選在大稻埕設址，是因為這幾年文青旅遊風潮不退，很多年輕人會來這裡尋尋覓覓，「我正苦於允晨讀者的年齡老化，接觸不到年輕人，那為什麼不來這裡開店？」

廖志峰說，另一個原因是因為創辦人吳東昇出身大稻埕，讓允晨的辦公室及書店「回到出生地」，「某種程度也算是接續了過去的淵源，我覺得很有意義。」

廖志峰說，新址前半部是書店門市，後半部是辦公室，方便支援照應，書店初期只賣允晨的書，但將來會視作業能力及實際狀況，結合友社（其他出版社）辦主題書展。

不過書店只有17坪，空間有限，但廖志峰對這裡充滿期待，「除了書店以外，我更想把這裡打造成文化沙龍，結合更多在地人才，一起來做點事情，為台北增添更多、更深的文化肌理。」

廖志峰表示，城北本來就有城北自己的故事與文化，值得大家一起來訴說。

廖志峰直言，近半年都在忙於搬家等庶務，開店第一波活動內容還沒有想好，等一切安頓好、告一段落之後再來衝刺，「開書店、賣飲料之外，還有許多作業要熟悉，需一點時間。」