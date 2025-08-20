彰化鹿港1鵪鶉場驗出禽流感 撲殺逾10萬隻

彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場通報有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，昨天確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒，共撲殺10萬4206隻鵪鶉。

彰化縣動物防疫所今天下午發布新聞稿表示，16日接獲鹿港鎮一處鵪鶉場通報其場內鵪鶉異常死亡，動防所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，19日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成撲殺及全面消毒。

動防所提醒，近期氣候高溫，容易造成禽隻緊迫，業者應加強日常管理，注意場內環境降溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制、進出消毒及避免其他動物進出場區等，共同防範疫情發生及傳播。