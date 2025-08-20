快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

彰化鹿港1鵪鶉場驗出禽流感 撲殺逾10萬隻

中央社／ 彰化20日電

彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場通報有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，昨天確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒，共撲殺10萬4206隻鵪鶉。

彰化縣動物防疫所今天下午發布新聞稿表示，16日接獲鹿港鎮一處鵪鶉場通報其場內鵪鶉異常死亡，動防所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，19日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成撲殺及全面消毒。

動防所提醒，近期氣候高溫，容易造成禽隻緊迫，業者應加強日常管理，注意場內環境降溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制、進出消毒及避免其他動物進出場區等，共同防範疫情發生及傳播。

禽流感 流感病毒

延伸閱讀

彰化高鐵站周邊建造3公園 縣府盼營造優質環境帶來人流

彰化飼主控地主毒害逾百隻羊 全案進入司法程序

彰化、和美大停水！鳥嘴潭管線改接 9月初8.1萬戶最久停水39小時

彰化鹿港農會理事選舉「廢票之爭」大逆轉 法院判一理事當選無效

相關新聞

嫩妹因便秘長痔瘡還肛裂！中醫推「1杯養生飲」：潤腸通便、氣色更好

現代人生活忙碌，常因壓力大、作息不規律，加上愛吃冰飲或生冷食物，導致便祕問題成為許多人的煩惱。中醫師余雅雯提醒，許多慢性便祕並非單純缺乏纖維，而是與「陰虛腸燥」體質有關。

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等...

允晨文化開實體書店 進駐大稻埕打造文化新據點

允晨文化出版社今天搬新家，同時在台北大稻埕商圈的實體書店「民樂書坊」預計10月開幕。發行人廖志峰表示，他把新地點當成允晨...

「拒絕聯考的小子」修復版星首映 導演盼拓影視新格局

電影「拒絕聯考的小子」數位修復版今天在新加坡舉行全球首映會，導演徐進良表示，感謝新加坡電影協會協助推廣台灣電影，希...

彰化再爆禽流感疫情 一周2鵪鶉養殖場撲殺17餘萬隻

彰化縣鹿港一場鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所今天將全場10萬4206隻鵪鶉撲殺，本月...

雨勢升級！18縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。