「拒絕聯考的小子」修復版星首映 導演盼拓影視新格局

電影「拒絕聯考的小子」數位修復版今天在新加坡舉行全球首映會，導演徐進良表示，感謝新加坡電影協會協助推廣台灣電影，希望未來台星在電影領域合作能更加深化，兩者強強聯手，相信會有很大的發展空間。

導演徐進良、新加坡電影協會（Singapore Film Society）主席陳繼賢、國家影視聽中心董事長褚明仁、執行長杜麗琴等人出席會前媒體茶敘與相關活動。

新加坡電影協會成立於1958年，是當地最具代表性的電影文化組織。而讓現任主席陳繼賢最早燃起「電影魂」正是一段14歲時的青春記憶。1979年，陳繼賢偶然看到一張台灣電影「拒絕聯考的小子」的海報，憑著好奇購票進場。這一看便與電影結下不解之緣，短短3個星期內，他在戲院看了43次。2024年，他與徐進良碰面、兩人交流對電影的熱愛。

陳繼賢下午在媒體茶敘表示，「拒絕聯考的小子」改變了他的人生，在他心中引起的共鳴與啟發，是近幾十年來想盡辦法解釋的奇蹟，對於電影中的每一幕、每一句他都印象深刻。這不僅是一場首映，更像是一封跨越超過45年的情書，獻給那個坐在戲院裡、滿眼好奇的少年自己。

褚明仁指出，這部電影有其修復的重要意義，不僅牽起陳繼賢與徐進良令人動容的緣分，也在當時還是青少年的陳繼賢心中種下種子，多年後更為新加坡電影界有重要貢獻。

徐進良分享，從未想過新加坡曾有位年輕人對這部電影如此著迷，感謝陳繼賢將他的夢想化為現實，對他來說意義重大，並感謝新加坡電影協會協助推廣台灣電影。