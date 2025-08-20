紓緩下班課人潮 機捷8/27起新增尖峰時段班次

快訊

中央社／ 桃園20日電

紓解開學後人潮，桃捷公司說，27日起加開平日傍晚從A1台北車站發車的南下加班車，終點站為A13機場第二航廈站。原晚間7時28分自A13站發車北上加班車，提前於下午5時43分發車。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，因應9月開學後通勤通學旅客人潮，桃捷公司27日起將加開平日晚間6時19分自A1台北車站發車的南下加班車，列車將於晚間7時5分抵達終點站A13機場第二航廈站。另外也依平日下午尖峰時段北上實際旅運需求，將原本晚間7時28分自A13站發車北上加班車，提前至下午5時43分發車，預計晚間6時30分抵達A1台北車站。

桃捷公司指出，依據觀察平日運量統計資料顯示，機捷平日傍晚尖峰時段，從A1台北車站前往A13機場第二航廈站南下列車的平均車廂承載率變化，已明顯可見旅客搭乘需求，其中以前往新莊、林口及龜山生活圈的旅客居多，透過加發列車將有效改善區段擁擠情況。

桃捷公司說，機捷平均日運量從疫情解封後穩定上升，112年為9萬210人次，去年上升為11萬4472人次，今年截至7月底的平均日運量，已持續提升到12萬6373人次，顯示民眾搭乘機捷的需求持續成長。這次增開加班車是桃捷公司今年度第3波營運優化作業，112年至今已累計增開加班車16班次。

