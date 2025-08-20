部立台中醫院結盟迦納大學醫學中心 深化醫療外交

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院院長黃元德（前排右二）18日與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko（前排左二）簽署MOU。圖／台中醫院提供
台中醫院院長黃元德（前排右二）18日與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko（前排左二）簽署MOU。圖／台中醫院提供

台灣醫療實力再次在國際舞台綻放光芒。衛生福利部台中醫院院長黃元德所率領的台非國際醫療團訪問西非，前天與迦納大學醫學中心（UGMC）簽署合作備忘錄（MOU），這不僅是台中醫院在迦納結盟的第四所重點教學醫院，也為「Taiwan can help！」再添實績。

台非國際醫療團團長黃元德率團在台灣時間18日下午拜訪西非衛生部的國立迦納大學醫學中心，黃元德代表醫療團與UGMC院長Dr. Abdul Tanko共同簽署MOU。

黃元德表示，台中醫院為公立醫院，長期肩負區域醫療與防疫任務，憑藉能進行腦部、心臟等高難度手術，整合醫療、復健照護專業優勢，盼透過簽訂MOU，能在更多領域展開務實且深入的合作，共同應對全球健康挑戰。這也是繼與迦納最大教學醫院、迦納海岸角教學醫院、西非迦納醫院後，第4所台非國際醫療合作的醫院。

黃元德指出，台中醫院2006年起與非洲友邦醫療交流，每2年辦一次台非醫療論壇，醫療人員訓練、高層互訪等交流，這次訪非醫療團成員包括台中醫院中醫科主任楊士樑、部立桃園醫院院長楊南屏、中國醫藥大學教授李育臣、秀傳紀念醫院教授張武修，我駐非代表處祕書詹前校及在地僑胞專程來歡迎。

訪問期間，醫療團同時在迦納首都阿克拉舉辦第七屆「臺灣-西非健康論壇」，以「醫療和教學的倫理」為題，分享臺灣經驗，獲得當地醫界熱烈迴響。

台中醫院與西非各醫學中心密切合作與交流近20年，2006年起，台中醫院已協助迦納訓練多名醫師、護理師及公衛專家，涵蓋整形外科、中醫針灸、微創手術等多項領域。

「Taiwan can help！」黃元德說，盼透過台中醫院與西非醫界各大醫院合作，醫療技術交流，讓醫者助人救人理念落實於世界各角落。

台中醫院院長黃元德率團在18日與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko簽署MOU，展開務實的合作。圖／台中醫院提供
台中醫院院長黃元德率團在18日與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko簽署MOU，展開務實的合作。圖／台中醫院提供
台中醫院院長黃元德（右）與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko（左）合影。圖／台中醫院提供
台中醫院院長黃元德（右）與西非迦納大學醫學中心院長Dr. Abdul Tanko（左）合影。圖／台中醫院提供

