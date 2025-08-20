2025池上秋收稻穗藝術節 優人神鼓首次攜手金曲歌手桑布伊演出

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
優人神鼓演出。圖／台灣好基金會提供
台灣好基金會20日宣布，2025年「池上秋收稻穗藝術節」邀請優人神鼓與金曲歌手桑布伊首度攜手合作，推出全新製作《我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！》，預計在10月25日、26日演出。

台灣好基金會表示，「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年，今年迎來不一樣的跨界合作。曾於2015應邀池上秋收演出的優人神鼓，10年後再次回到池上，特別邀請以母語創作並努力保存原住民文化與生活的金曲歌手桑布伊，開啟了一段美好的共創之旅。

台灣好基金會董事長柯文昌表示：「池上秋收是因緣俱足的舞台。2015年我隨著優人在池上雲腳，2020年聽到桑布伊在秋收舞台上唱出山林來的聲音，讓我起心動念有了促成優人與桑布伊合作的念頭。很高興獲得劉若瑀老師和桑布伊的強烈意願，在優人神鼓世界巡迴之前，桑布伊滿檔演出之際，排除萬難共同創作《我回來了》，這是全世界首演，讓我們能相聚池上，隨著優人與桑布伊的引領，在天地自然間與自己相遇。」

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，連續的颱風已很久沒看到這樣的好天氣，不過可以放心，7月5日前池上已經收成完畢，「時隔十餘年，池上準備好了，會給藝術家和觀眾最舒服的演出環境」。

和碩聯合科技董事長童子賢出生於台灣花蓮縣瑞穗鄉，每年力挺池上秋收，「我有一些南部朋友很羨慕我有一個故鄉可以嚮往，可以寄託。」童子賢說，「農業是母親孕育了工業、商業，現在孩子已經茁壯了，應該回饋反哺照顧當年把你養育長大的鄉土，我們不需要因為商業的發達、科技的進步就破壞了它」。

臺東縣政府副縣長王志輝表示：「很多人問起台東要蓋大巨蛋嗎，但池上秋收的金色稻浪舞台就是無圍牆巨蛋，我們台東要走自己的路。」

農村水保署臺東分署長李正鈞表示，池上秋收這個環抱金黃稻穗的大地舞台，帶池上走向國際讓全世界看見。2024年池上榮獲國際慢城認證，池上鄉公所林建宏鄉長歡迎大家一起回到池上，享受慢生活。

台灣好基金會指出，《我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！》共分九章，從首章《出發》到歡慶年輕勇士成長的終章《慶祝》，帶我們和少年勇士一起，回到與自然、與自己相遇的地方。桑布伊在此次演出中將演唱9首歌曲，還會吹奏鳥笛鼻笛風笛等各種樂器，身兼多重角色，展現原住民文化的智慧厚度與靈魂對話。

左起為立榮航空副總經理陳永裕、富邦文教基金會總幹事冷彬、優人神鼓藝術總監黃誌群、優人神鼓創辦人劉若瑀、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣好基金會董事長柯文昌、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、金曲歌手桑布伊、臺東縣政府副縣長王志輝、農村水保署臺東分署長李正鈞、池上鄉公所鄉長林建宏、日暉國際渡假村總經理鍾宜臻。圖／台灣好基金會提供
台灣好基金會董事長柯文昌。圖／台灣好基金會提供
優人神鼓

