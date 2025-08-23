開學倒數鞋全家福學生鞋特賣8/15-9/7

開學日即將倒數，鞋全家福開學季學生鞋特賣至9/7，為所有在校生及新生報到，備妥新學期的第一步，所有學生鞋、運動鞋通通應有盡有，款式多、價格實在！我們更精選PUMA、adidas、NB等人氣品牌運動鞋，讓孩子穿上最時尚舒適的開學戰鞋，祝福孩子新的學期一切完勝。

送禮新選擇，鞋全家福商品卡提供$1000元、$500元及$100元三種面額，可互相搭配，適合學校迎新、公司獎勵及愛心公益等諸多節慶活動贈品，歡迎提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥訂購專線0800-068333 轉2

加入會員專屬好康‧累點折現
歡迎大家加入鞋全家福會員，會員持卡(或出示APP)消費享購物95折優惠之外，首次下載APP登錄資料開卡成功，馬上可獲得開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

鞋全家福線上購物

線上購物即日起－８／２６

夏日精靈-女涼鞋專區9折。

昂路名鞋館線上購物

即日起到9/10，線上購物輸碼現折

❤昂路名鞋館線上購物輸入【B-0812】滿$2500折300。❤

鞋全家福線上購物、實體門市取貨免運，讓您一次購物同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。
鞋全家福線上購物網：https://reurl.cc/eDQWnb
鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo
鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/

