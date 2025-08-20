嫩妹因便秘長痔瘡還肛裂！中醫推「1杯養生飲」：潤腸通便、氣色更好

現代人生活忙碌，常因壓力大、作息不規律，加上愛吃冰飲或生冷食物，導致便祕問題成為許多人的煩惱。中醫師余雅雯提醒，許多慢性便祕並非單純缺乏纖維，而是與「陰虛腸燥」體質有關。

余雅雯在臉書粉專指出，「陰虛」代表身體缺乏潤澤津液，腸燥則是腸道潤滑不足，導致糞便乾硬難排。這類人除了便祕，往往還伴隨口乾舌燥、皮膚乾癢、入睡困難等症狀，女性及年長者更為常見。

余雅雯透露，她曾收治一名20多歲女子，因夏天愛喝冰飲、常吃罐裝沙拉，甚至習慣不吃早餐，結果腸道蠕動越來越差，久而久之不僅排便困難，還引發痔瘡與肛裂，生活品質大受影響。

後來，該名女子來到門診調理身體，余雅雯建議患者改吃溫沙拉、適量攝取好油與堅果，並在早餐固定飲用一杯「紅棗堅果糙米漿」來潤腸養陰。持續一段時間後，女子不僅排便順暢，臉色與精神狀態也明顯改善。

余雅雯表示，「紅棗堅果糙米漿」是一款融合紅棗養血安神、堅果潤腸通便、糙米健脾養氣的飲品，是中醫推薦改善便祕、補虛潤燥的早餐好選擇，溫和不刺激，腸胃敏感者也能安心飲用。

余雅雯分享，民眾可以將1杯糙米（事先泡水約10小時）與水一起打成米漿，接著混入核桃、花生打成的綜合堅果漿，以小火慢煮，邊煮邊攪拌，避免燒焦，並加入幾顆去核、切成小塊的紅棗，煮沸後放溫涼即可飲用。