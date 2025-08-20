歌仔戲團四大名角合體 下周末雲林現身演出
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場，這場雲林限定售票專場，由公益信託鈺齊國際慈善公益基金贊助支持，讓觀眾能以親民票價欣賞國家級卡司的精彩演出。
「天鵝宴」在雲林的演出吸引許多戲迷搶票，售票情況熱絡，雲林縣長張麗善表示，「天鵝宴」不僅是歌仔戲經典，更是展現傳統藝術與現代表演的重要作品，雲林作為歌仔戲重鎮，能邀請唐美雲團隊來到雲林演出，既呼應在地文化根基，也讓縣民有機會近距離欣賞到國寶級戲曲演員的舞台風采。
唐美雲指出，「天鵝宴」在劇場舞台曾掀起熱潮，本次演出保留原版經典唱段與唸白，同時融入現代舞台元素，包括影像、燈光、舞美與服裝設計，全方位升級，希望觀眾既能感受傳統的原汁原味，也能體驗耳目一新的現代氛圍。
「天鵝宴」演員陣容由唐美雲飾演耳背卻睿智的唐太宗，與「永遠的娘子」許秀年合作詮釋皇后；「百變精靈」小咪則飾演憨厚縣官，搭檔「人間國寶」王金櫻演繹俏皮靈動的夫人，4人同台飆戲，將帶來笑料不斷的宮廷趣味。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，此次特別感謝鈺齊國際慈善公益基金鼎力支持，讓民眾能以合理票價進入劇場，欣賞頂尖戲曲演出，「天鵝宴」無論對資深戲迷或初次接觸歌仔戲的年輕觀眾，都是不可錯過的舞台饗宴。購票資訊可上OpenTix平台查詢。
