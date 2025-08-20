快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

歌仔戲團四大名角合體 下周末雲林現身演出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供

2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場，這場雲林限定售票專場，由公益信託鈺齊國際慈善公益基金贊助支持，讓觀眾能以親民票價欣賞國家級卡司的精彩演出。

「天鵝宴」在雲林的演出吸引許多戲迷搶票，售票情況熱絡，雲林縣長張麗善表示，「天鵝宴」不僅是歌仔戲經典，更是展現傳統藝術與現代表演的重要作品，雲林作為歌仔戲重鎮，能邀請唐美雲團隊來到雲林演出，既呼應在地文化根基，也讓縣民有機會近距離欣賞到國寶級戲曲演員的舞台風采。

唐美雲指出，「天鵝宴」在劇場舞台曾掀起熱潮，本次演出保留原版經典唱段與唸白，同時融入現代舞台元素，包括影像、燈光、舞美與服裝設計，全方位升級，希望觀眾既能感受傳統的原汁原味，也能體驗耳目一新的現代氛圍。

「天鵝宴」演員陣容由唐美雲飾演耳背卻睿智的唐太宗，與「永遠的娘子」許秀年合作詮釋皇后；「百變精靈」小咪則飾演憨厚縣官，搭檔「人間國寶」王金櫻演繹俏皮靈動的夫人，4人同台飆戲，將帶來笑料不斷的宮廷趣味。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，此次特別感謝鈺齊國際慈善公益基金鼎力支持，讓民眾能以合理票價進入劇場，欣賞頂尖戲曲演出，「天鵝宴」無論對資深戲迷或初次接觸歌仔戲的年輕觀眾，都是不可錯過的舞台饗宴。購票資訊可上OpenTix平台查詢。

2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供
2025夏至藝術藝術節壓軸大戲即將登場，由唐美雲歌仔戲團帶來的經典喜劇「天鵝宴」將於8月30日下午2時30分在雲林表演廳登場。圖／雲林縣政府提供

天鵝 雲林 唐美雲

延伸閱讀

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

影／這個虎姑婆不太一樣哦 兒童歌仔戲23日彰化社頭登場

從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

台塑Formosa科學探索營開課 雲林40學子做中學

相關新聞

嫩妹因便秘長痔瘡還肛裂！中醫推「1杯養生飲」：潤腸通便、氣色更好

現代人生活忙碌，常因壓力大、作息不規律，加上愛吃冰飲或生冷食物，導致便祕問題成為許多人的煩惱。中醫師余雅雯提醒，許多慢性便祕並非單純缺乏纖維，而是與「陰虛腸燥」體質有關。

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等...

雨勢升級！18縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

好膽固醇不是越高越好？醫師揭最新研究：高過頭恐危害健康

許多人在拿到健檢報告時，會驚訝地發現：「我的好膽固醇（HDL）超高耶，這樣很好吧？」

不再是「打」疫苗 鼻噴式流感疫苗10月進自費市場 醫：增5成保護力

今年上半年流感併發重症病例數為同期2倍以上，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，兒童是流感重要傳染源，國內10月起，有鼻...

免費貼圖4款！精品款爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

聯合新聞網《科技玩家》8月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次推薦精品款「MISS DIOR FOR LOVE」，可用180天，另外還有「LINE購物護照★椒滴滴」相當適合敗家時使用，包含「不買不行」、「魔法小卡」等，模樣相當可愛，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。