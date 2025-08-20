助南區災後重建...健保署暫緩健保欠費追繳 最長可延至一年

受颱風、豪雨影響，台南市及嘉義縣市等接連發生災情。衛福部健保署為協助災民與投保單位盡速恢復正常生活，健保署南區業務組主動向各地執行分署聲請暫緩健保費行政執行作業，若原因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行一個月，未來只要經審核符合災民資格者，也會延長暫緩執行至一年，以緩解受災民眾的壓力。

健保署南區業務組長林純美說，凡民眾的戶籍地或投保單位的證照登記地址位於行政院公告的災區範圍內，除暫緩欠費催繳及移送行政執行，若原本因積欠健保費已被移送執行者，將一律暫緩執行一個月，讓民眾專心進行災後清理與生活重建。此外，未來若經審核符合災民資格者，健保署也將主動撤回尚在執行中的案件，請民眾安心。

此外，由於地方政府還在整理災民清冊，未來只要經審核符合災民資格者，健保署也會認定其具有經濟困難資格，將進一步延長暫緩執行至一年，以緩解受災民眾的壓力，且如果民眾真無力負擔健保費等，也還可以再申請相關補助，請民眾安心。

林純美說，此項措施以實際行動支持災民渡過困境，也將持續視災情發展與中央政策調整協助內容。特此呼籲民眾欲進一步了解相關協助措施及後續配套等事宜，以維護自身權益，請撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678。