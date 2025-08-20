好膽固醇不是越高越好？醫師揭最新研究：高過頭恐危害健康

許多人在拿到健檢報告時，會驚訝地發現：「我的好膽固醇（HDL）超高耶，這樣很好吧？」基因醫師張家銘在臉書提醒，一個全新的健康觀念正在改變我們對好膽固醇的想像，「好膽固醇並不是越高越好」，太低有風險，太高同樣也可能危害健康。

張家銘表示，我們從小被教育「壞膽固醇會塞血管、好膽固醇會清血管」這雖然沒錯，但只說對了一半。HDL（高密度脂蛋白膽固醇）扮演的角色相當多元，不僅能把血管中的膽固醇運送回肝臟（即「逆向膽固醇運輸」），還具備抗氧化、抗發炎、抗血栓、調節免疫與血糖等功能。

簡單來說，HDL是身體裡的「多工團隊」：是清潔隊，清除血管垃圾；是消防隊，滅除血管發炎；是修繕工人，維修受損血管。這也難怪它被大家稱作「好膽固醇」。

張家銘提到，2025年發表於《American Journal of Preventive Cardiology》的最新研究指出，HDL-C（好膽固醇）與健康之間並非「越高越好」，而是呈現U 型關係。也就是說：HDL-C 太低，心臟病與中風風險增加；HDL-C 太高（>90 mg/dL），風險反而也增加，甚至與死亡率上升有關。這樣的結果，顛覆了過去我們對HDL的單純認知。

張家銘說，關鍵在於功能失常。研究指出，有些人的HDL雖然數字高，但功能卻已「壞掉」：該有的抗發炎、抗氧化作用消失，甚至可能反過來促進血管發炎。張家銘形容這種狀況，「就好像一支球隊，雖然球員很多，但大家在場上站著不動，還不小心踢烏龍球，最後比賽一樣輸」。

數字不等於實力：功能性指標才更準

目前，科學界更重視HDL的「膽固醇外排能力（Cholesterol Efflux Capacity, CEC）」，也就是HDL是否真的有能力把膽固醇搬出血管。

研究證明：CEC與心血管保護的關聯性，比單純的HDL數字還要準確。這也說明為何過去一些提高HDL數值的藥物，實際上未能有效降低心血管疾病風險。

張家銘指出，目前醫學上沒有針對降低HDL-C的藥物，因為HDL高本身不像壞膽固醇（LDL-C）那樣會直接造成血管阻塞。真正的風險，在於HDL的功能是否健全。因此，即使HDL-C超過90 mg/dL，醫師通常也不會立刻用藥控制，而是會綜合評估整體心血管風險，包括LDL-C、三酸甘油酯、血糖、血壓等指標。

HDL-C過高時，該如何調整生活？

與其追求「降數字」，更重要的是維持HDL的功能正常。張家銘醫師建議從以下生活面著手：

檢查慢性病：糖尿病、慢性腎病、長期發炎會削弱HDL功能。

減少飲酒：酒精會讓HDL數字虛高，但功能反而差。

規律運動：尤其有氧運動能提升HDL功能。

控制體重與血糖：肥胖與胰島素阻抗會讓HDL「失能」。

戒菸：抽菸會直接損害HDL的保護功能。

什麼狀況下該特別留意？

張家銘醫師提醒，如果HDL-C數值過高（超過 90–100 mg/dL），且同時符合以下情況之一，就應該與醫師討論進一步檢查：家族有早發性心臟病病史、患有糖尿病或代謝症候群、曾經罹患冠心病、中風或其他血管阻塞疾病、血液檢查有其他異常（如三酸甘油酯過高、發炎指標升高）。這時，重點不是「壓低HDL數字」，而是進行整體風險管理，包括積極控制LDL-C或安排進一步心血管檢查。