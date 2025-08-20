高鐵新列車命名首度公開 12組新車型N700ST估2028年全數上線

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，第1組N700ST預計2026年8月運送抵台，2027下半年正式投入營運，12組N700ST列車將於2028年全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元），新車型號確定將命名為「N700ST」。高鐵公司表示，第1組N700ST預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運，12組N700ST列車將於2028年全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

高鐵公司今宣布，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwan」，型號編訂與現行高鐵車隊的「700T」維持相同原則；外觀設計承襲第一代列車「700T」的精神，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性，而第一組「N700ST」列車最快今年年底即將開始塗裝。

N700ST延續700T橘黑配色的強烈對比，同時針對新一代車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，比例、曲率與斜率皆經縝密計算，以確保線條與車體曲度的完美平衡。

在潔白車身的襯托下展現簡潔俐落的視覺效果，讓列車在時速300公里的高速行駛中突顯流線感與速度感，塑造鮮明且具辨識度的列車外觀，傳達高鐵穩健前行、引領未來的企業精神。

台灣高鐵新世代列車是以JR東海道新幹線新款車型「N700S」為參考系統，依據台灣高鐵的服務需求與品牌形象進行外部塗裝、內部配置與功能的調整設計，因此將列車型號定為「N700ST」，以象徵車輛系統之台灣在地化。

第一組N700ST正在趕工製造中，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車將於2028年底全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

高鐵表示，各項準備工作也正順利進行，包含左營基地增建第二檢修廠、燕巢總機廠改建、台北車站月台門改建，以及人員訓練、營運服務調整等，從硬體面到軟體面，全方面做好迎接N700ST的準備。

高鐵指出，N700ST具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，並將配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能，提供旅客更舒適的旅運品質。

此外，哺（集）乳室將新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，輪椅席數量則將由現行高鐵列車的4席增加到6席，並設置輪椅固定裝置。

