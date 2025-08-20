快訊

不再是「打」疫苗 鼻噴式流感疫苗10月進自費市場 醫：增5成保護力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民（右）說，兒童是流感重要傳染源，國內10月開始有鼻噴式疫苗可供民眾自費使用，每劑1500至2000元，兒童接種疫苗免再挨針，且產生抗體時間與皮下注射劑型疫苗類似。記者林琮恩／攝影

今年上半年流感併發重症病例數為同期2倍以上，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，兒童是流感重要傳染源，國內10月起，有鼻噴式疫苗可供民眾自費使用，每劑1500至2000元，兒童接種疫苗免再挨針，且產生抗體時間與皮下注射劑型疫苗類似，鼻噴式疫苗是活性疫苗，其作用機轉與自然感染類似，與傳統疫苗相比，可提升保護率達5成，國際上已有國家陸續將鼻噴式疫苗納為公費選項。

黃立民指出，即使夏季炎熱，截至目前流感在社區病毒傳播中仍屬前3名，下降速度緩慢，今年年底入冬後，流感疫情恐會更嚴重；流感併發症雖以肺炎最為常見，但兒童因流感產生中樞神經系統併發症如腦炎、腦病變等比率高於成人，且病程變化快速，容易被忽略。美國近期監測資料指出，18歲以下兒童青少年流感死亡個案有13%為流感併發腦炎或腦病變。

鼻噴式疫苗可供2至17歲兒少自費接種，兒童怕挨針不敢接種時，家長有新選項。黃立民指出，鼻噴式疫苗為「活性減毒疫苗」，其使用方式為2側鼻孔都需噴灑，疫苗由鼻腔進入，可誘發鼻黏膜抗體，誘發組織IgA抗體、血清IgG抗體等全身免疫、細胞免疫反應活化。由於接種方式方便，美國已開放「郵寄」鼻噴式疫苗，方便家長在家使用，不必帶兒童至醫療院所接種。

黃立民說，鼻噴式流感疫苗相較針劑的不活化疫苗可發揮更廣泛的交叉保護力，提升5成以上的流感保護力，保護效果達 8至12 個月，在歐美等國已行之有年，如英國政府建議針對2至17歲學童實施鼻噴式流感疫苗校園接種計畫，根據英國公費接種真實世界臨床數據證實，鼻噴式流感疫苗不僅有效預防感染，亦能降低兒童因流感住院風險逾6成。

黃立民指出，鼻噴式疫苗主要副作用為鼻塞、流鼻涕，孕婦、使用阿斯匹靈藥物、免疫低下、對蛋白過敏者不可接種；台灣兒童感染症醫學會建議，若目前症狀急性惡化的氣喘患者，例如在過去72小時內喘鳴發作，或需要額外支氣管擴張劑治療者，需謹慎使用鼻噴式流感疫苗，正在使用吸入性皮質類固醇控制氣喘，或類固醇鼻噴劑的兒童，可以使用鼻噴式流感疫苗。 

