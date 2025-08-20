肺癌患者每年新增近1.8萬人 陳建仁聽了這句話竟「嚇一跳」

前副總統陳建仁今參與「中研院領銜『台灣癌症登月計畫』揭肺腺癌關鍵機轉及治療新契機」活動，他今天以病人及感恩者的身分參與，2015年時，他被肺部有一顆0.9公分腫瘤，屬於早期肺腺癌，立即透過手術治療，但當時幫他動刀台大醫院外科部主任陳晉興對他說，少部分早期肺癌患者，仍會嚴重復發，他聞訊嚇一跳，直說「那這樣怎麼可以」，因此，到現在為止都持續回診追蹤。

中研院今發表的最新研究中，發現不吸菸肺腺癌患者的致癌關鍵因子，為汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs），以及加工食品防腐劑的亞硝胺等，其中加工食品防腐劑對女性影響大於男性；同步發布第一期早期肺癌患者中，有「類晚期」個案，期望透過血液早期篩檢，預計二、三年內用於臨床檢驗。

陳建仁表示，中研院的研究找出臨床上屬第一期早期癌症，但展現與晚期腫瘤高度相似的分子特徵，復發與轉移風險極高的「類晚期」，對他來說，十分切身相關。

陳建仁指出，日前參與前教宗方濟各的殯葬彌撒時，剛好與美國前總統拜登坐在一起，一起談到台美合作的癌症登月計劃。拜登說，美國的癌症登月計畫是他擔任副總統時提出的，並稱讚台灣做的很好要繼續努力。

今天一同參與活動的陳晉興說，肺癌不僅是發生與死亡的「雙冠王」，更是健保醫療支出最高的「三冠王」，依衛福部最新統計，肺癌每年新增個案已達近1.8萬人，相較民國101年僅9000多人，增加一倍，推估至2030年更高達2.5萬人至2.8萬人。每年肺癌死亡人數超過一萬人，遠遠大幅領先第二名肝癌的7000多人。

陳晉興表示，肺癌死亡人數領先所有癌症，不只在台灣而是全球的議題，2023年時臨床肺癌患者已是女性超過男性，不同於早年都是男性，且其中7成都沒有吸菸。因此，以往認為肺癌都是吸菸所致是用「吸」的，但現在發現「吃」也會罹患肺癌，如防腐劑、食品添加物或馬兜鈴酸等。

陳晉興說，許多臨床患者都會詢問自己是第幾期肺癌，就是擔心自己會不會復發，相信陳建仁老師治療後可能都會做惡夢，就是擔心自己可能復發，尤其是回診前一天，心情更是緊張，擔心醫師是否會說「哪裡出現復發了」，這是所有患者最擔心的事情，如果能發現早期患者中的「類晚期」個案，有利及早治療，避免癌症復發。