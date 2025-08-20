小心越喝越傷身！「1咖啡喝法」恐釀體重暴增、癌症風險升高

近年來，一種將蛋白粉加入咖啡的健身飲品「Proffee」（Protein + Coffee）在社群平台上迅速走紅，不少健身族與網紅宣稱這種飲品能同時補充蛋白質與咖啡因，提升代謝、促進減脂與增肌。但專家警告，這項看似健康的流行，若沒有搭配正確的飲食與運動，反而可能造成體重上升，並潛藏健康風險。

根據外媒「每日郵報」報導，英國健身專家亞當·克拉克（Adam Clark）指出，許多民眾不了解蛋白質的攝取應依體重與活動量調整，若補充過量，會導致熱量攝取過高，結果反而變胖。他強調：「攝取超過身體所需的蛋白質，並不會加速減脂，反而可能導致脂肪堆積與代謝負擔。」

根據建議，成人每日蛋白質攝取量為每公斤體重0.75克，女性約需45克、男性約55克。但在TikTok上流行的「Proffee」食譜中，一杯就可能加入多達33克蛋白粉，單杯含量就接近每日建議攝取量的七成，若再加上正餐與其他點心，很容易造成攝取過多。

除了熱量問題，專家也提醒，「Proffee」中的蛋白粉產品多半含有添加糖、香料、乳化劑、人工甜味劑與高脂奶製替代品，這些都是超加工成分，長期攝取恐引發腸道菌群失衡與慢性發炎，甚至與腸癌風險上升有關。有些健身者還會額外加入肌酸等補充品，進一步提高身體負擔。

克拉克表示，蛋白質的最佳來源仍然是天然食物，例如肉類、蛋、乳製品、豆類與蔬菜等，不僅營養均衡，也能攝取到人體所需的維生素、礦物質與好油脂。他提醒，Proffee 不應作為正餐或蛋白質的主要來源，更不能長期取代正常飲食。

他也呼籲，在追求健康與健身成效前，應先審視自己的飲食內容與日常運動量，並考慮是否已從天然食物中獲得足夠蛋白質。若只是跟風嘗鮮卻未調整生活習慣，「Proffee」恐怕只是看起來健康，實則讓人離目標越來越遠。