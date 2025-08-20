拉麵不要太常吃…專家示警每週吃3次以上 死亡風險提高1.52倍

拉麵是許多台灣人愛吃的日本料理，但它真的健康嗎？食安專家楊世煒發文分享一則研究，每個禮拜吃三次以上拉麵的人，死亡風險較常人提高了1.52倍，因此提醒民眾，「享受拉麵時，要注意攝取的頻率和食用方式」。

食安專家楊世煒在臉書發文表示，根據日本研究，在當地拉麵店數量較多的縣份，腦中風死亡率較高，而更新的研究指出，每週吃三次以上拉麵的人，死亡風險竟提高了1.52倍。

楊世煒分享，山形大學醫學院對6725人進行大規模研究，探討吃拉麵與死亡風險的關聯。研究發現，每個禮拜吃拉麵三次以上的人，常與高BMI、吸菸、飲酒、糖尿病和高血壓有關聯。

研究表明，雖然沒有統計學上的顯著性，但每週攝取三次以上的群體中，死亡風險的確增加了1.52倍。依據子群體分析，特別是70歲以下、攝取酒精和喝掉一半湯的群體，死亡風險明顯上升。

楊世煒最後提醒，拉麵雖然是日本文化的一部分，但太頻繁吃拉麵可能會攝取過量的食鹽，對健康造成負面影響，同時也強調，在食用拉麵這種美食時，要特別注意食用的頻率和食用的方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康