影／對流旺盛！合歡山午後下起瘋狂冰雹雨 冰珠撒滿地

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今發布大雨特報，更提醒山區要注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹；合歡山今午後果然因對流旺盛，先下起大雨，隨後下起冰雹，冰珠瘋狂從空中掉落，遊客發現後驚呼「下冰雹啊」！

中央氣象署今指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，並對新北、桃園、苗栗、宜蘭、新竹、南投等地發布大雷雨即時訊息，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

合歡山地區今午後就突然下大雨，更下起冰雹，松雪樓工作人員表示，今天下午1時前後當地突然暴雨，10分鐘後瘋狂掉落大小不一的冰雹，且下個不停，至少持續了10多分鐘，將近下午1時20分才轉為雨夾冰雹，目前則是雨勢比較大。