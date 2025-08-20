聽新聞
0:00 / 0:00
影／對流旺盛！合歡山午後下起瘋狂冰雹雨 冰珠撒滿地
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今發布大雨特報，更提醒山區要注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹；合歡山今午後果然因對流旺盛，先下起大雨，隨後下起冰雹，冰珠瘋狂從空中掉落，遊客發現後驚呼「下冰雹啊」！
中央氣象署今指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，並對新北、桃園、苗栗、宜蘭、新竹、南投等地發布大雷雨即時訊息，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
合歡山地區今午後就突然下大雨，更下起冰雹，松雪樓工作人員表示，今天下午1時前後當地突然暴雨，10分鐘後瘋狂掉落大小不一的冰雹，且下個不停，至少持續了10多分鐘，將近下午1時20分才轉為雨夾冰雹，目前則是雨勢比較大。
而松雪樓員工和遊客發現下冰雹後，開心撐傘出去追冰雹，開心驚呼「下冰雹啊」，由於冰苞狂下了至少10多分鐘，因此地面很快就有大片冰珠，相當漂亮，民眾也紛紛拿起手機拍攝留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言