50歲男語言障礙 醫診後證實：是年輕型失智症

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
早發型阿茲海默症除了家族遺傳、腦部清除機制異常、慢性情緒障礙外，光田神經內科醫師陳廷斌表示也與睡眠問題息息相關。圖／光田綜合醫院提供
早發型阿茲海默症的發生年齡有下降趨勢，據統計，年輕型失智症患者多在40至64歲間，正處於職涯與家庭責任的黃金時期，一旦發病，對病患本人與家庭造成的情緒與經濟壓力很大，神經內科醫師陳廷斌強調：「失智症不再是老年人的專利。」隨著科學研究發展，針對輕度阿茲海默症的新療法現已有重大進展。

醫師陳廷斌表示，一位50歲的謝姓主管，自3年前，開始逐漸出現記憶障礙，經常忘東忘西、無法處理好交辦事項，甚至難以組織語句及表達想法，狀態日益惡化，最後不得不離職，直到哥哥日前陪同前來光田綜合醫院就醫，經神經內科確診為「早發型阿茲海默症」（早發型／年輕型失智症是指65歲前發病的失智類型）。

令人錯愕的是，謝男既沒有家族遺傳病史，也無三高或慢性疾病，卻在壯年時期罹病，為家人帶來巨大衝擊，也讓人重新省思，失智症並不總與遺傳或老化有關，甚至可能毫無徵兆地找上門；年輕型失智症發病原因大多不明，臨床上多數患者如謝先生，是找不到明確的病因。

陳廷斌指出，除家族遺傳、腦部清除機制異常、慢性情緒障礙外，年輕型失智症也與睡眠問題息息相關，當在深層睡眠時，大腦會啟動清除機制，將腦中的類澱粉蛋白（Aβ）代謝排除；若長期睡眠不足或無法進入深沉睡眠階段，這些毒素將持續堆積於大腦，損傷神經細胞，造成退化。

光田綜合醫院指出，針對阿茲海默症早期診斷，目前已有非侵入性影像檢查工具，進行腦部類澱粉蛋白正子斷層造影，主要透過正子電腦斷層攝影掃描儀，偵測受檢者大腦中是否已有類澱粉蛋白（Aβ）堆積；協助掌握疾病徵兆、爭取黃金治療期，因此建議懷疑有記憶力退化或認知障礙的民眾，盡早進行評估。

早發型阿茲海默症除了家族遺傳、腦部清除機制異常、慢性情緒障礙外，光田神經內科醫師陳廷斌表示也與睡眠問題息息相關。圖／光田綜合醫院提供
