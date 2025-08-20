故宮捷克展開幕倒數 以文物敘說東方神鬼傳奇

快訊

中央社／ 台北20日電

農曆7月將至，即將前進捷克展出的「故宮文物百選及其故事」特展也有「東方的神鬼傳奇」單元，有描繪鍾馗的「清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺」，還有「聊齋志異」的「畫皮」故事。

「故宮文物百選及其故事」特展進入開幕倒數階段，將於9月11日在捷克國家博物館揭幕。除展出人氣國寶「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」等經典文物，今天國立故宮博物院更搶先曝光「東方的神鬼傳奇」單元中的奇幻展件，訴說蘊含東方傳說意象的文物故事。

故宮透過新聞稿表示，在17、18世紀的捷克民間，流傳著關於城堡幽靈、女巫與吸血鬼的傳說；同一時期的東方，則有失意文人蒲松齡創作「聊齋志異」，當中收錄491則關於山神、鬼魅、狐仙、花精與動物魂魄的故事，為人們的超現實想像開啟無限空間。

如展件「聊齋志異新評．畫皮」描繪1名男子隔窗撞見鬼魅繪製人皮面具，戴上瞬間化為絕色佳人。他這才恍然明白邂逅的美人，竟是鬼魅幻化而成。故事描述男子後來倉皇求助道士捉鬼，卻反遭鬼魅挖心而亡；妻子悲痛，但循隱士指點吞下神秘唾痰，返家吐出時化作1顆心臟，放回丈夫胸中竟奇蹟復生。

除文學故事的鬼魅，還有鎮邪護宅的神明形象，古人相信鬼可被驅除，因此在文人與畫家筆下，誕生能捉鬼、甚至將鬼吞入腹中的「鬼王」鍾馗。此次故宮捷克展將展出「清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺」，器身套上紅色玻璃，雙面雕刻鍾馗形象，其中一面鍾馗奔走疾行；另一面鍾馗劍指蒼穹，俯視前方。

故宮響應外交部與文化部推動「2025歐洲台灣文化年」，將於9月11日至12月31日在捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。

捷克 文物 國立故宮博物院

