外送鹹酥雞一定要點這3樣！Uber Eats南臺灣3縣市限定 滿額8.8折開吃

Uber Eats公布南臺灣外送數據，顯示台南、高雄合作商家數已居南臺灣外送平台之冠，其中台南合作商家數量較去年成長近10%，展現強勁外送實力。便當、鹹酥雞依舊蟬聯最受歡迎品項，台南、高雄經典小吃如鍋燒意麵、肉燥飯更大幅超越其他地區。

為感謝用戶支持，Uber Eats即日起至9月30日推出地區限定優惠，用戶於台南、高雄、屏東下單指定商家，單筆滿199元輸入優惠序號「南部好味道」即可享8.8折，最高折抵100元，數量有限送完為止。

根據Uber Eats統計，2024年8月至2025年7月，南臺灣外送需求大幅成長，飲料訂單突破1,900萬杯，年增率逾10%，高於其他縣市。便當與鹹酥雞分別寫下亮眼年訂購量，印證南臺灣外送「食」力。數據更揭示南北飲食偏好大不同，高雄肉燥飯購買頻率比台北高出47%，台南肉燥飯訂購比例比滷(魯)肉飯高出82%，台北則相反，滷(魯)肉飯比例比肉燥飯高88%。鍋燒意麵則在台南訂購頻率高達台北的12倍，高雄亦達8倍，顯示其在南部地位不可取代。

至於鹹酥雞文化，南部消費者特別偏好米血、熱狗、雞皮等配菜，購買頻率為台北的2至3倍，高雄更是全台鹹酥雞訂單頻率最高的城市。飲品方面，紅茶系飲品在台南、高雄大受歡迎，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等訂購頻率為台北2倍以上，堪稱「紅茶控天堂」。Uber Eats強調，將持續攜手在地商家，拓展多元餐飲選擇，豐富南臺灣民眾外送體驗。