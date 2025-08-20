快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

外送鹹酥雞一定要點這3樣！Uber Eats南臺灣3縣市限定 滿額8.8折開吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats持續深耕南臺灣，與商家合作夥伴合作，滿足南臺灣民眾味蕾。圖／Uber Eats提供
Uber Eats持續深耕南臺灣，與商家合作夥伴合作，滿足南臺灣民眾味蕾。圖／Uber Eats提供

Uber Eats公布南臺灣外送數據，顯示台南、高雄合作商家數已居南臺灣外送平台之冠，其中台南合作商家數量較去年成長近10%，展現強勁外送實力。便當、鹹酥雞依舊蟬聯最受歡迎品項，台南、高雄經典小吃如鍋燒意麵、肉燥飯更大幅超越其他地區。

為感謝用戶支持，Uber Eats即日起至9月30日推出地區限定優惠，用戶於台南、高雄、屏東下單指定商家，單筆滿199元輸入優惠序號「南部好味道」即可享8.8折，最高折抵100元，數量有限送完為止。

根據Uber Eats統計，2024年8月至2025年7月，南臺灣外送需求大幅成長，飲料訂單突破1,900萬杯，年增率逾10%，高於其他縣市。便當與鹹酥雞分別寫下亮眼年訂購量，印證南臺灣外送「食」力。數據更揭示南北飲食偏好大不同，高雄肉燥飯購買頻率比台北高出47%，台南肉燥飯訂購比例比滷(魯)肉飯高出82%，台北則相反，滷(魯)肉飯比例比肉燥飯高88%。鍋燒意麵則在台南訂購頻率高達台北的12倍，高雄亦達8倍，顯示其在南部地位不可取代。

至於鹹酥雞文化，南部消費者特別偏好米血、熱狗、雞皮等配菜，購買頻率為台北的2至3倍，高雄更是全台鹹酥雞訂單頻率最高的城市。飲品方面，紅茶系飲品在台南、高雄大受歡迎，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等訂購頻率為台北2倍以上，堪稱「紅茶控天堂」。Uber Eats強調，將持續攜手在地商家，拓展多元餐飲選擇，豐富南臺灣民眾外送體驗。

台南 肉燥飯 外送平台

延伸閱讀

最愛肉燥飯！南台灣外送趨勢調查 便當、鹹酥雞蟬聯受歡迎品項

星巴克「熱賣3飲品」買1送1！新品「麝香葡萄吉利星冰樂」強勢開賣 療癒限定版「3款Bearista熊寶寶」必收集

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

苗可麗突襲開罵動力火車 Uber快閃鬧劇笑翻大稻埕夏日節

相關新聞

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪...

新颱風要來了？最新路徑曝光「恐逼近台灣」就在這天

恐又有新颱風！氣象專家林得恩今透過粉專「林老師氣象站」發文指出，根據最新氣象模式顯示，本周四(21日)或周五(22日)，菲律賓東方外海可能出現一個新的熱帶擾動系統，將沿著東往西的方向移動，有機會接近台灣本島，甚至進一步增強為颱風。

立法院初審通過 加重無照駕駛罰鍰最高6萬

無照駕駛案件逐年增加，統計2022至2024年，汽車無照駕駛違規件數從6萬7675件增至7萬8288件，2023年因無照...

在機場留意廣播！搭機遇「超賣」有賺頭 自願改航班謝禮超優

根據日媒「Financial Field」報導，搭乘飛機時，有時會聽到「本班機座位已滿，誠徵願意協助的旅客」的廣播，這其實就是所謂的「超賣（Overbooking）」狀況。由於航空公司為避免臨時退票或改票造成虧損，會刻意多接受訂位，因此偶爾會出現座位不足的情況。這時，航空公司便會透過「彈性旅客制度」（Flex Traveler）尋找願意改搭其他航班的乘客，並支付謝禮。

西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

酷熱的夏天，令人想到最消暑的水果非西瓜莫屬了，營養師高敏敏提醒，包括紅肉西瓜和黃肉西瓜各有不同的營養價值，但腸胃敏感、血糖 控制、減脂族群仍需注意，千萬別整顆西瓜捧著吃，一旦過量恐易血糖波動、腸胃不適 還可能加重腎臟與水腫負擔，不得不慎。

高空冷心低壓就在上空 午後對流漸發展 大雷雨開炸「全台灣」

注意午後大雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天高空冷心低壓位於台灣上空，增加大氣環境的不穩定度，各地午後對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。