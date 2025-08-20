慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天水氣稍多，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

今天水氣稍多，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、台中市，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

其中，針對4縣市發布災防告警訊息，示警區域包括宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、新北市新店區、新北市烏來區、新北市三峽區、新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉。

山區暴雨通報，警戒區域包括新竹縣橫山鄉、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉、新北市新店區、新北市烏來區。

氣象署針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪(宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午2時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，台中市太平區「山區暴雨」，氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午2時50分。

