盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

立院初審通過！機車改裝未認證排氣管最高罰3600元 還需自付檢驗費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為有效從源頭解決改裝車噪音問題，未來改裝車使用非原廠排氣管將加重罰鍰，從原先的1800元增至3600元，並且需自負檢驗費用。圖為屏東縣政府環保局協助改裝排氣管認證檢測。圖／屏縣府環保局提供
近年改裝機車噪音擾民問題有嚴重增加趨勢，統計近3年民眾檢舉案件數，從1萬7482件增至3萬681件，為有效從源頭解決改裝車噪音問題，未來改裝車使用非原廠排氣管將加重罰鍰，從原先的1800元增至3600元，且需自付檢驗費用，本案經立法院交通委員會討論後通過初審。

政府對於機車噪音長年無力解決，且近年有更加嚴重增加趨勢，依照環境部統計，近3年民眾檢舉機車噪音案件數分別為2021年1萬7482件、2022年1萬6739件、2023年3萬681件；警方通報件數分別為2021年1萬7457件、2022年1萬3064件、2023年7萬6561件。

統計也指出，噪音車案件自2019年至2023年10月共受理逾25萬件，經環保局查證過後，實際通知到檢案件數僅8萬多件，占陳情件數37％。

環境部推動改裝排氣管認證制度，今年元旦起實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部配合修正「道路交通安全規則」，以2024年作為緩衝為期1年，輔導改管車主申請檢測取得認證。

立委牛煦庭、黃健豪表示，鑑於交通部及環境部為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，共同推動「改裝排氣管認證制度」，並於今年元月起正式列為車輛檢驗項目。該制度實施後，執法人員在稽查取締時，僅需以目視改裝排氣管上是否有認證編號及比對車輛外觀照片，即可立即判斷該改裝排氣管是否已向監理機關申報登記在案。

立委廖先翔認為，不希望警方做危險追逐行為，針對路邊停放若為明顯改造的噪音車輛，警方也可取締。

交通部說，今年起交通部與環境部共同合作，一個從源頭取締使用非原廠排氣管，一個從下游端，交通部辦理變更登記項目。目前環境部認證排氣管有456款，完成變更登記有5.5萬輛。就算沒有行駛，只要停在路邊被發現使用非原廠排氣管，將以未依規定辦理變更登記來處罰。

至於加重罰款部分，交通部指出，原先使用非原廠排氣管的改裝車可處1800元，修正條文後罰鍰加倍，變成3600元，且被取締者需在15天內自費參加臨時檢驗，逾期15天以上者將吊扣牌照，直到檢驗合格後才會發還，逾期2個月以上者則註銷牌照。本案經交通委員會討論後，該條文通過初審。

