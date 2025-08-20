快訊

新颱風要來了？最新路徑曝光「恐逼近台灣」就在這天

聯合新聞網／ 綜合報導
根據最新氣象模式顯示，本周四(21日)或周五(22日)，菲律賓東方外海可能出現一個新的熱帶擾動系統，將沿著東往西的方向移動，有機會接近台灣本島，甚至進一步增強為颱風。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
根據最新氣象模式顯示，本周四(21日)或周五(22日)，菲律賓東方外海可能出現一個新的熱帶擾動系統，將沿著東往西的方向移動，有機會接近台灣本島，甚至進一步增強為颱風。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

恐又有新颱風！氣象專家林得恩今透過粉專「林老師氣象站」發文指出，根據最新氣象模式顯示，本周四(21日)或周五(22日)，菲律賓東方外海可能出現一個新的熱帶擾動系統，將沿著東往西的方向移動，有機會接近台灣本島，甚至進一步增強為颱風。

林得恩表示，美國NCEP數值預測系統指出，該熱帶擾動預計在22日形成，行徑非常靠近呂宋島，並於周六(23日)最接近台灣。之後可能穿越巴士海峽進入南海，隨著海溫條件良好，進一步發展成颱風的機率不低，未來朝中國海南方向前進的機會大。

然而，目前各國對這一波擾動的強度與生成時間仍有分歧。歐洲ECMWF模型認為系統僅會發展為熱帶性低氣壓，影響有限；但AI模擬系統EC-AIFS則預估更早、在21日就會形成，並在22日最靠近台灣，一旦進入南海，還可能持續增強。

至於未來一周天氣，皆是以「夏季天氣」為主，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，目前仍是在太平洋高壓邊緣，都是高溫炎熱的天氣型態，午後雷陣雨情形可能發展比較久，時間可能延續到晚上，西半部和各地山區皆有局部大雨發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

