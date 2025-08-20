睡得不好不是懶！小心「兒童睡眠呼吸中止症」偷走孩子精力
孩子白天精神不濟、上課打瞌睡，許多家長以為是偷懶或不愛讀書，背後可能藏健康警訊。南投一對13歲與8歲的兄妹，長期出現夜間打鼾、張口呼吸，甚至妹妹半夜驚醒喘不過氣的情況，導致白天精神萎靡，就醫後才確診是「兒童阻塞性睡眠呼吸中止症」。
國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森（現支援衛福部南投醫院）建議進行雙側下鼻甲微創手術，以及扁桃腺與腺樣體切除手術。術後兄妹倆睡眠品質明顯改善，白天精神也恢復充沛，媽媽笑稱，「終於擺脫熊貓眼了！」
賴文森表示，兒童睡眠呼吸中止症通常因上呼吸道軟組織肥厚造成阻塞，常見部位包括鼻腔、鼻咽、口咽。症狀多為打鼾、呼吸暫停、張口呼吸、夜驚，不僅會影響睡眠品質，還可能導致白天嗜睡、注意力不集中，甚至影響生長發育與顏面骨型。
相關研究指出，扁桃腺與腺樣體切除術是治療兒童睡眠呼吸中止症的首選，能有效改善睡眠呼吸中止指數、血氧濃度及生活品質。
他提醒，與成人不同，兒童的睡眠問題常被誤解為「睡姿不好」或「不愛起床」。若孩子出現白天嗜睡、專注力不足，加上夜間打鼾或睡眠不安穩，家長務必及早帶孩子就醫，以免延誤治療，影響健康成長。
