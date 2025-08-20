快訊

立法院初審通過 加重無照駕駛罰鍰最高6萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院交通委員會今審查道路交通處罰條例第21條修正草案。記者胡瑞玲／攝影
立法院交通委員會今審查道路交通處罰條例第21條修正草案。記者胡瑞玲／攝影

無照駕駛案件逐年增加，統計2022至2024年，汽車無照駕駛違規件數從6萬7675件增至7萬8288件，2023年因無照駕駛致死人數達763人，遠高於酒駕致死人數253人，立委審查修正道交條例第21條草案，認為應加重汽機車無照駕駛罰鍰以達嚇阻效果，經交通委員會討論後，該修正條文初審通過。機車駕駛罰1.8萬至3.6萬元，汽車駕駛罰3.6萬至6萬元罰鍰，且均當場移置保管該汽車。

立法院交通委員會今審查道路交通處罰條例第21條修正草案，不少立委認為，汽機車無照駕駛案件居高不下，其中不乏重大人員傷亡事件，顯見當前法律對無照駕駛的嚇阻不彰，為提高用路人交通安全，並強化道交處罰條例對無照駕駛行為者的嚇阻效果，認為應加重無照駕駛罰鍰。

立委李昆澤表示，目前無照駕駛情況嚴重，根據交通部統計，2024年無照駕駛共有28萬5500人次，代表交通秩序安全受到無照駕駛衝擊嚴重，針對無照駕駛情況，交通部應有更積極的作為。

立委林月琴指出，無照駕駛增幅達22％，無照駕駛每年都造成近千億的社會成本，為強化用路人遵守交通法規，有必要檢討無照駕駛處罰規定，認為應增訂無照駕駛當場移置保管該汽車、吊扣牌照並當場扣繳，以及同車乘客處罰等規定。

立委洪孟楷及羅明才等人指出，無照駕駛成為台灣交通安全重大隱憂，依照交通部近5年統計資料顯示，平均每8起車禍就有1起是無照駕駛，每年奪走600多條人命、逾7萬人受傷，占整體交通傷亡13％至15％，且近3年全台因無照駕駛違規被取締的人數，每年高達28至31萬人，其中4萬人為累犯，認為應加嚴罰鍰，以遏止無照駕駛一再發生。

交通部公路局長林福山表示，根據統計，台灣每年30、40萬件交通事故中約5萬件為無照駕駛，平均每年造成600多人死亡、6萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的6倍。修正本條文並將罰鍰提高，盼有效遏止違規行為，避免憾事一再發生。

交通部表示，道交條例第21條原規定汽車駕駛無照駕駛、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，以及無照卻指導他人駕車者，均罰6000元以上、2.4萬元以下罰鍰。

草案經修正後，變成無照駕駛、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，違反上述規定者，機車駕駛罰1.8萬至3.6萬元，汽車駕駛罰3.6萬至6萬元罰鍰，且均當場移置保管該汽車。

本案經交委會討論後，該修正條文初審通過。

