新竹男長期抽菸 體重減輕吞嚥困難竟是第三期食道鱗狀細胞癌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師劉廷芳提醒，健康生活、避免菸酒，若有吞嚥困難等症狀，應盡速檢查，有助早期診斷與治療食道癌。圖／新竹台大分院提供
醫師劉廷芳提醒，健康生活、避免菸酒，若有吞嚥困難等症狀，應盡速檢查，有助早期診斷與治療食道癌。圖／新竹台大分院提供

新竹63歲廖姓男子有多年抽菸習慣，近一個月出現體重減輕與吞嚥困難的情形，僅能進食軟質、流質食物，嚴重影響日常生活，最後去新竹台大分院就診。經查確診為第三期食道鱗狀細胞癌，隨即轉介至腫瘤醫學部，擬定治療計畫，安排前導性同步放射線與化學治療結束，後續將接受食道切除及重建手術，目前第一階段治療結束後，腫瘤部分緩解，已恢復正常飲食。

新竹台大分院腫瘤醫學部醫師劉廷芳表示，食道癌的常見症狀包括吞嚥困難（且多為進行性加重）、體重減輕、胸口灼熱感（俗稱火燒心）、黑便、聲音沙啞等。其中，又以吞嚥困難最為常見，也是最早出現的警訊。

早期食道癌可以接受內視鏡黏膜下切除術（ESD） 或食道切除及重建手術；若是如案例廖男腫瘤較為嚴重的情形，則建議接受同步放射線與化學治療，然後再進行食道切除及重建手術；若身體因素無法接受切除手術，則會建議進行治癒性同步放射線與化學治療。

劉廷芳表示，同步化學放射線治療在食道癌的治療中扮演重要角色，可助於手術前縮小腫瘤體積，提高手術成功率與整體存活率。放射線治療的療程通常依腫瘤的大小、位置及整體治療計畫規畫，一般約需接受20至30次照射，治療安排為每周一至周五每天一次，每次照射時間約為10至15分鐘。在治療過程中，常見的急性副作用包括吞嚥困難、吞嚥疼痛與胸痛，這些多由於放射線引起的食道黏膜發炎反應所致。

另一項常見副作用為放射性皮膚炎，表現為照射區域出現皮膚紅癢、色素沉著（如曬黑），有時甚至可能出現輕微破皮。若腫瘤位於較低段的食道，照射範圍可能涉及胃部，此時病人在治療期間可能出現噁心、反胃等腸胃不適症狀。

劉廷芳提醒，食道癌最主要的危險因子之一為「抽菸」。吸菸不僅顯著提高罹患食道癌的風險，亦與多種癌症的發生密切相關，包括口腔癌、口咽癌、喉癌、下咽癌、肺癌、胃癌等，呼籲民眾應盡早戒菸。除了吸菸之外，其他與食道癌相關的危險因子還包括不良飲食習慣（如高脂肪、低蔬果攝取）、長期飲用高溫飲品、過量飲酒等，建議民眾建立良好飲食習慣。若發生如吞嚥困難、體重下降等症狀，應盡快就醫檢查，為自己的健康把關。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

