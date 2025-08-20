估現返鄉投票潮 台鐵加開6列次列車

快訊

中央社／ 台北20日電

三重啟公投及部分地區立委罷免投票23日登場，因應旅運需求，台鐵今天表示，22日至24日加開EMU3000型自強號共6列次，21日凌晨0時開放訂票。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票，同一天還有全國性的核三重啟公投。

台鐵今天發布新聞稿表示，因應旅運需求增加，為提升服務效能，8月22日至24日加開EMU3000型自強號共6列次，包含東部幹線樹林往返花蓮各1列次、樹林往返台東各1列次、西部幹線七堵經山線往返高雄各1列次。

台鐵指出，加開列車將於21日凌晨0時起開放訂票，相關車次、時刻，可於台鐵官網及「台鐵e訂通」App查詢。

台鐵 三重 罷免

