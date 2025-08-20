北宜直鐵已可滿足高鐵目的 學者：堅持高鐵有圖利之嫌

環境部今天於環評大會審查高鐵延伸宜蘭計畫案。學者表示，北宜高鐵能完成的事，北宜直鐵都能做到，直鐵對環境影響也更小，除應重新評估北宜直鐵外，也質疑堅持高鐵開發有圖利特定人士之嫌。

交通部鐵道局表示，北宜走廊交通系統包括國5、台2、台9、台鐵，平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，已呈現供給明顯無法滿足需求現象。近年極端氣候、地震，時有花東聯外交通系統中斷，嚴重影響交通通行安全及穩定，亟需闢建穩定、可靠的軌道運輸系統，改善宜蘭、花蓮、台東聯外交通。

文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安指出，北宜高鐵的優點，其實北宜直鐵通通做得到，所需成本和對環境影響也低很多，但為何一定非蓋高鐵不可？台鐵已經有軌道，事實上沒有快多少，高鐵也只比直鐵快5分鐘而已。

謝國安質疑，北宜高鐵和直鐵的評估下，直鐵真的省很多錢，北宜高鐵案看起來就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，台灣現在有環島高鐵的規畫嗎？如果看不到延伸到花蓮的可能性，難道有達到高鐵長途旅運的目的？民眾想去太平山或礁溪玩，根本就不會到宜蘭新站轉車，究竟執意蓋高鐵是要圖利誰？還是要讓周邊地價漲翻天？