快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

北宜直鐵已可滿足高鐵目的 學者：堅持高鐵有圖利之嫌

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
鐵道局表示，北宜走廊交通系統包括國5、台2、台9、台鐵，平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，已呈現供給明顯無法滿足需求現象。圖／取自環境部環評書件系統
鐵道局表示，北宜走廊交通系統包括國5、台2、台9、台鐵，平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，已呈現供給明顯無法滿足需求現象。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今天於環評大會審查高鐵延伸宜蘭計畫案。學者表示，北宜高鐵能完成的事，北宜直鐵都能做到，直鐵對環境影響也更小，除應重新評估北宜直鐵外，也質疑堅持高鐵開發有圖利特定人士之嫌。

交通部鐵道局表示，北宜走廊交通系統包括國5、台2、台9、台鐵，平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，已呈現供給明顯無法滿足需求現象。近年極端氣候、地震，時有花東聯外交通系統中斷，嚴重影響交通通行安全及穩定，亟需闢建穩定、可靠的軌道運輸系統，改善宜蘭、花蓮、台東聯外交通。

文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安指出，北宜高鐵的優點，其實北宜直鐵通通做得到，所需成本和對環境影響也低很多，但為何一定非蓋高鐵不可？台鐵已經有軌道，事實上沒有快多少，高鐵也只比直鐵快5分鐘而已。

謝國安質疑，北宜高鐵和直鐵的評估下，直鐵真的省很多錢，北宜高鐵案看起來就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，台灣現在有環島高鐵的規畫嗎？如果看不到延伸到花蓮的可能性，難道有達到高鐵長途旅運的目的？民眾想去太平山或礁溪玩，根本就不會到宜蘭新站轉車，究竟執意蓋高鐵是要圖利誰？還是要讓周邊地價漲翻天？

國安 北宜直鐵 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

北宜高鐵今闖環評大會 賀陳旦等要求停止高鐵神話 停止審議

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭環評大會20日召開 鐵道局將公布資料釐清爭議

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

相關新聞

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪...

新颱風要來了？最新路徑曝光「恐逼近台灣」就在這天

恐又有新颱風！氣象專家林得恩今透過粉專「林老師氣象站」發文指出，根據最新氣象模式顯示，本周四(21日)或周五(22日)，菲律賓東方外海可能出現一個新的熱帶擾動系統，將沿著東往西的方向移動，有機會接近台灣本島，甚至進一步增強為颱風。

立法院初審通過 加重無照駕駛罰鍰最高6萬

無照駕駛案件逐年增加，統計2022至2024年，汽車無照駕駛違規件數從6萬7675件增至7萬8288件，2023年因無照...

在機場留意廣播！搭機遇「超賣」有賺頭 自願改航班謝禮超優

根據日媒「Financial Field」報導，搭乘飛機時，有時會聽到「本班機座位已滿，誠徵願意協助的旅客」的廣播，這其實就是所謂的「超賣（Overbooking）」狀況。由於航空公司為避免臨時退票或改票造成虧損，會刻意多接受訂位，因此偶爾會出現座位不足的情況。這時，航空公司便會透過「彈性旅客制度」（Flex Traveler）尋找願意改搭其他航班的乘客，並支付謝禮。

西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

酷熱的夏天，令人想到最消暑的水果非西瓜莫屬了，營養師高敏敏提醒，包括紅肉西瓜和黃肉西瓜各有不同的營養價值，但腸胃敏感、血糖 控制、減脂族群仍需注意，千萬別整顆西瓜捧著吃，一旦過量恐易血糖波動、腸胃不適 還可能加重腎臟與水腫負擔，不得不慎。

高空冷心低壓就在上空 午後對流漸發展 大雷雨開炸「全台灣」

注意午後大雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天高空冷心低壓位於台灣上空，增加大氣環境的不穩定度，各地午後對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。