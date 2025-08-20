快訊

影／北宜高鐵闖環評會 賀陳旦批邊改邊審違背專業法紀

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
高鐵延伸宜蘭計畫在今天的環評大會進行最後審查。宜蘭縣代理縣長林茂盛（左二）在會中發言爭取高鐵案，呼籲環評委員重視宜蘭民眾的心聲。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫在今天的環評大會進行最後審查。宜蘭縣代理縣長林茂盛（左二）在會中發言爭取高鐵案，呼籲環評委員重視宜蘭民眾的心聲。記者杜建重／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，並在今天的環評大會進行最後審查。台鐵產業工會、公民幫推等團體今天上午在環評審查會議前，先在環境部大門前召開記者會，批評開發單位的評估報告過度簡化了台鐵能量與貢獻，要求環評委員應停止本案審議。

交通部前部長，同時也是公民幫推顧問的賀陳旦在會中表示，委員會兩次專案小組會議之後，交通部於7月22日邀集各機關檢視高鐵延伸宜蘭案，共有17個機構發言，其中交通部幕僚單位即提出近30項的意見，顯示過去本案計畫內容並未經過正式審議，當天實際是在補辦程序，對技術與程序均有許多意見。他要求開發單位先就7月9日專案小組與7月22日各部會再度會審後，公開列表對照本案報告內容的變動，向社會清楚說明。

賀陳旦指出，本案在程序與民意面向的重大失誤不容忽視。民國111年6月送環評時，尚未完成可行性評估；開發單位所稱行政院於114年3月28日核覆可行性，國發會在7月22日會中並未予以認同。對影響最大的宜蘭民眾僅辦一次公聽會，雖然兩次專案小組共有9人次委員要求再行說明，開發單位卻以「避門」拜訪縣議會等方式敷衍，或以訪視社區民眾充數，始終不願正面面對徵收農地等真正民意。

他強調，本案不僅是工程，更須完整評估營運計畫。這項意見不僅獲小組3位委員認同，也是7月22 日國發會與相關部會的關切重點，會議並將「盡早確認後續營運權責」納入結論。本案報告對委員相關疑問所稱「鐵道局是營運階段的開發單位」顯然不是政策方向。營運的重要性同樣反映在與台鐵的轉運銜接：本案為求美化數據不惜三易其稿，又過度簡化台鐵能量與貢獻，將其認定為只能在新宜蘭站等候高鐵轉乘，卻無視台鐵東部列車須全部改到宜蘭發車的可行性與龐大調度設施經費，也從未在報告中說明台鐵意願與財務配合，等同是一份自說自話、無法落實營運的工程報告。

賀陳旦批評，本案規劃作業匆忙，未經相關機構充分溝通審議，又逃避與民意溝通，導致數據混亂、計畫不完備。若委員會在倉促中邊改邊審作成決定，實有違專業與環評法紀。他呼籲，敬請為專業把緊最後一個關口，不要讓「州官放火」成為委員任期末的遺憾。

高鐵延伸宜蘭計畫今天在環評大會進行最後審查。台鐵產業工會、公民幫推等團體今天上午舉行記者會，批評開發單位的評估報告過度簡化了台鐵能量與貢獻，要求環評委員停止本案審議。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫今天在環評大會進行最後審查。台鐵產業工會、公民幫推等團體今天上午舉行記者會，批評開發單位的評估報告過度簡化了台鐵能量與貢獻，要求環評委員停止本案審議。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，並在今天的環評大會進行最後審查。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，並在今天的環評大會進行最後審查。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫今在環評大會進行最後審查。環團代表在環評會議上提出多項說明，抨擊開發單位的數據混亂、計畫不夠完備。記者杜建重／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫今在環評大會進行最後審查。環團代表在環評會議上提出多項說明，抨擊開發單位的數據混亂、計畫不夠完備。記者杜建重／攝影
交通部前部長賀陳旦（中）批評，若委員會在倉促中邊改邊審作成決定，有違專業與環評法紀，呼籲委員為專業把緊最後一個關口，不要讓「州官放火」成為委員任期末的遺憾。記者杜建重／攝影
交通部前部長賀陳旦（中）批評，若委員會在倉促中邊改邊審作成決定，有違專業與環評法紀，呼籲委員為專業把緊最後一個關口，不要讓「州官放火」成為委員任期末的遺憾。記者杜建重／攝影

環評 台鐵 高鐵延伸宜蘭

