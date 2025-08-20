中年婦股溝突冒「吊鐘狀腫塊」 醫：贅生皮摩擦恐釀傷口發炎

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，贅生皮是一種常見的良性皮膚增生，由真皮層的纖維組織過度增生而形成，內含微細血管。圖／書田診所提供
一名43歲女性右腹股溝處出現一顆吊鐘狀小腫塊，起先不以為意，後因局度疼痛就醫，經診斷後確診為良性皮膚增生的「贅生皮」，進而引發傷口發炎，經治療後已痊癒。皮膚科醫師指出，贅生皮具體原因尚不明，但中老年人出現機率較高，體重增加也會導致皮膚摺痕變多，摩擦部位增加，提高這些部位出現贅生皮機會。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，贅生皮是一種常見的良性皮膚增生，由真皮層的纖維組織過度增生而形成，內含微細血管，通常是小型懸掛皮膚組織，外觀雖不美觀，但多半不會對健康造成威脅，一般來說不會引起疼痛或搔癢，也沒有傳染性。常見於身體上皺褶處，如眼皮、頸部、腋下、腹股溝等。

贅生皮有時因發生部位容易摩擦、擠壓，導致皮膚破損，或者造成局部缺血，而出現紅腫、感染甚至壞死情況。黃季怡說，贅生皮發生原因目前大多認為與年齡、體重有關，具體成因尚未完全明確，中老年人隨著年齡增長，贅生皮出現的機會增多；體重增加會使皮膚摺痕和摩擦部位增加，提高這些部位出現贅生皮的機會；懷孕的婦女則因荷爾蒙影響而使得贅生皮發生的可能性上升。

黃季怡表示，贅生皮常見治療方式有局部藥物治療、冷凍療法、雷射治療、電燒灼治療、手術切除等，一般門診治療即可處理。有贅生皮者，對於贅生皮位置可多加注意，避免穿著過緊的衣物，或配戴飾品，降低摩擦的機會；保持乾燥清潔，降低發炎感染的可能；當贅生皮引起不適或是有明顯變化時應儘早就醫檢查。

黃季怡提醒，有些病人會嘗試自行掐除或局部使用藥物想去除贅生皮，反而造成傷口發炎感染。若贅生皮有出現紅腫疼痛時，建議積極治療，以免引起併發症或留下疤痕；對於皮膚上的凸起物、腫塊有時長得相似卻是不同疾病，因此發現身上有凸起物、腫塊時，最好還是就醫檢查，確認病因。

