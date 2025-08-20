瘋狗浪不瘋變家犬？氣象署發表瘋狗浪預警系統目標年底全島建立

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「海岸異常波浪早期預警」記者會上午在氣象署舉行。圖／中央氣象署提供
中央氣象署上午發表運用AI技術研發「海岸異常波浪預警產品」（俗稱瘋狗浪預警），強化預警能力，這項創新率先應用於新北市及觀光署轄管的北海岸、東北角等風景區。氣象署預計今（114）年底，完成環島海岸異常波浪預警系統建置，未來持續推廣到各公務機關，攜手合作提供更安全的沿海遊憩環境。

目前氣象署透過海象浮標觀測，即時發布「長浪即時訊息」，提醒民眾注意。為了進一步強化瘋狗浪早期預警，提供風險資訊，氣象署與成功大學歷經多年合作，開發「海岸異常波浪預報系統」，上午在氣象署發表。

中央氣象署海象氣象組長潘琦指出，該系統以岸邊光學攝影機蒐集影像，運用AI辨識異常波浪事件，再結合氣象署波浪模式與AI預測技術，推算未來24小時內的發生機率。

這項創新率先應用於新北市及觀光署轄管的北海岸、東北角等風景區。其中，新北市消防局與瑞芳區公所配合，在蝙蝠洞地區建置預警系統。當系統偵測到危險波浪時，可即時通知防災人員前往引導遊客撤離，形成中央與地方協力守護生命安全的典範。氣象署預計今年底，完成環島海岸異常波浪預警系統建置。

今天出席發表會包括中央氣象署次長馮欽賜、新北市消防局長陳崇岳、成功大學近海水文中心主任董東璟及交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處等相關合作單位代表。

馮欽賜指出，台灣是海洋國家，過去10多年政府倡議民眾親近海洋，保護海洋資源，但親近海、從事海洋活動有風險，所以要知海、近海。沿岸海象有風險，氣象署為讓民眾從事海洋活動時能早期了解海象情形，監測及蒐集資訊，讓民眾盡早了解，運用AI強化監測預報系統，目標年底全島都建立。

長期投入研發的成功大學近海水文中心主任董東璟指出，這套瘋狗浪預警系統是全台灣第一套，經過氣象署嚴格校驗終於出現，核心技術用了AI深度學習，並帶著10多個學生一起開發，從學理導向到實務運用，也可用在社會服務，提供預警參考。

