吸引日本觀光客來台 觀光署強化台日鐵道旅遊交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為擴大日本旅客來台觀光市場並倡議低碳旅遊，交通部觀光署20日於台北車站舉辦「青春若旅2025－台日32同名車站活動」啟動儀式。觀光署副署長黃勢芳、台灣虎航董事長黃世惠、台鐵總經理馮輝昇、台灣鐵道觀光協會秘書長方正光及桃園捷運公司經理張明義，與台日參與學員共同宣布展開3天2夜的鐵道探索之旅，體驗台灣多元城鄉風貌、自然景致及在地文化。

活動延續往年熱潮，今年同樣分為「學生組」與「社會人士組」，邀集台灣大學生、鐵道從業人員、日本大學生及鐵道愛好者共32人，分成8組展開全台深度行程，走訪北中南東32個台日同名車站及周邊景點，展現鐵道旅遊魅力。

本次並與台灣虎航合作，提供專屬優惠機票與旅遊優惠券，共同推廣台灣觀光。參與者需依任務造訪4個指定站點並完成紀錄。活動更邀請日本鐵道界知名人士──鐵道專家齊藤雪乃及攝影師村上悠太隨團，從專業角度體驗台灣鐵道文化，並與學員交流互動。

觀光署表示，透過「台日32同名車站」品牌活動，期望深化學員體驗與交流，並以鐵道觀光、小鎮探訪等主題，提升日本旅客對台灣的再訪意願與口碑效益。未來也將朝商品化方向發展，開發特色路線與主題商品，吸引更多日本學生、社會人士與鐵道迷規劃來台行程，進一步帶動區域旅遊發展。

日本 觀光 鐵道迷

