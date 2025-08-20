快訊

罕見「北血南送」！中南部血庫因風災鬧血荒 急求支援數千袋

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北捐血中心主任林敏昌說，日前颱風重創中南部，且雨勢不斷，因此血液庫存告急，罕見「北血南送」，從台北、新竹2家捐血中心，送了數千袋血液至南部緩解血荒。記者林琮恩／攝影
台北捐血中心主任林敏昌說，日前颱風重創中南部，且雨勢不斷，因此血液庫存告急，罕見「北血南送」，從台北、新竹2家捐血中心，送了數千袋血液至南部緩解血荒。

我國民眾捐血率達7.84%，高於世界衛生組織統計，高收入國家民眾捐血率的3.15%。不過，捐血情況受天氣影響顯著，台北捐血中心主任林敏昌說，日前颱風重創中南部，且雨勢不斷，因此血液庫存告急，罕見「北血南送」，從台北、新竹2家捐血中心，送了數千袋血液至南部緩解血荒。

林敏昌說，我國捐血有如「靠天吃飯」，氣候愈好、庫存量愈高，例如近期天氣晴朗無雨，民眾較有意願出門捐血，台北地區血液庫存量達8天，落在安全庫存量7至10天；過去通常是北部缺血情況較為嚴重，今年罕見出現北血南送，透過內部系統向全台請求支援，當時中南部最缺的血型為「O型血」，至目前存量仍偏低。

我國捐血由血液基金會統籌，為百分之百無償捐血。林敏昌說，去年我國供應血品超過260萬袋，供應分離術血小板超過30萬單位，捐血總人口數達700萬，國民捐血率達7.84%。我國每日用血需求，達6626單位，每單位為250毫升，以北北基宜花用血需求最高，為2095單位。

林敏昌指出，過去各地捐血中心為「分散式系統」，有時民眾在某地區受資格限制不得捐血，會至其他地方捐血，為解此漏洞，血基會已在2018年將系統統一，落實把關；另，為鼓勵民眾捐血，固定捐血民眾，血基會會協助做低密度膽固醇、糖化血色素等檢測，過去40歲以上才有此福利，去年起放寬至35歲。

衛福部7月起放寬捐血資格，從18歲才可捐血放寬至17歲，65歲年齡上限也解禁，70歲以上民眾經醫師評估也可捐血。林敏昌說，資格放寬後，各地捐血中心陸續收到符合資格者詢問，也有人至捐血站詢問，不過，目前新制剛上路一個月，後續會再評估年齡放寬後，對血液存量帶來的效果。

