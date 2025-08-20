快訊

失智症非正常老化衰退 部桃中醫師提醒注意這些指標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中醫師葉子菱提醒，家中長輩如果出現明顯記憶或行為上的異常，切勿以「只是老了」而輕忽。圖／衛福部桃園醫院提供
中醫師葉子菱提醒，家中長輩如果出現明顯記憶或行為上的異常，切勿以「只是老了」而輕忽。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院中醫師葉子菱表示，隨著台灣快速步入高齡社會，失智症患者人數逐年增加，但仍有許多民眾誤以為「記憶力退化」只是自然老化現象，事實非老化，而是一種疾病，唯有早期發現並積極治療，才能延緩病程惡化，協助長者維持生活品質與尊嚴。

葉子菱指出，日常生活中若只是偶爾忘記事情，但事後仍能回想，多屬於正常老化；若對曾說過的話或做過的事完全沒有印象，就可能是失智的警訊，建議家屬若發現長輩有異常，應及早陪同就醫，由神經內科醫師做完整評估，並提供生活觀察與病史，以利診斷與治療。

葉子菱說明，臨床上，失智症影響的不僅是記憶，還會波及語言表達、判斷能力、社交互動與行為控制。常見的10大警訊包括記憶力退化、語言混亂、迷失時間地點、判斷力變差、財務處理困難、遺失物品、個性改變、社交退縮，以及視覺空間理解下降等。若症狀持續且影響生活，就不能再以「老了正常」來解釋。

葉子菱表示，失智症主要分為退化型（如阿茲海默症）及血管型，臨床上最常見的是混合型，病程通常從輕度記憶障礙逐漸惡化到末期失能。研究更顯示，阿茲海默症的病變甚至可能在症狀出現前20年就已開始，因此預防要趁早尤為重要。為了守護大腦健康，醫師建議民眾養成5大習慣：規律運動、保持閱讀與動腦、採行地中海型飲食、維持良好社交互動，以及控制體重與三高風險；同時，也應避免抽菸、頭部外傷、憂鬱情緒與聽力障礙等危險因子。

從中醫角度來看，失智屬於臟腑功能虛衰、氣血失調的慢性退化病變，除了透過辨證論治輔助，葉子菱醫師也建議日常可進行簡單的保健方式，例如按壓百會穴與四神聰等穴位，幫助腦部氣血流通，有助於延緩退化並維持認知功能。

葉子菱提醒，若家中長輩出現明顯記憶或行為上的異常，切勿以「只是老了」而輕忽，及早尋求專業醫療評估與治療，並配合日常保健，才能讓長者在高齡生活中持續保有自主與幸福，減輕家庭照護的壓力。

醫師 失智症

