高鐵延伸宜蘭案今送環評大會 支持者：影響宜蘭下個百年的重要建設

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等，今送環評大會討論。支持者表示，高鐵是帶動宜蘭下個100年的契機，快速、穩定、安全的交通方式是應該被接受的，也是宜蘭人長久以來的夢想。

本次高鐵延伸宜蘭計畫審查，登記發言民眾25人。宜蘭縣代理縣長林茂盛出席表示，每逢周六連假，宜蘭人都會飽受塞車的困擾，等於剝奪當地人外出的權力，快速且安全的高鐵是宜蘭人的希望，也帶動觀光與交通發展，今天距離環評通過只差臨門一腳。

宜蘭縣前副縣長黃適超說，高鐵延伸宜蘭完工的時候，自己不一定搭得到，但高鐵能讓宜蘭被全台灣看得到，交通建設不只是服務當地人口，也會吸引人潮與經濟流動，是打開區域連結全台的重要建設。對於反對者意見也予以尊重，但是快速、穩定、準時的交通工具是應該被接受的，反對的聲音應該轉為監督者才對。

宜蘭縣議員林麗發言時說，雪隧在這20年連結宜蘭與台北，帶動人流與機會，但是宜蘭的未來不能止步於此。高鐵延伸宜蘭是重要的百年建設，高鐵可帶動就業、商務、求學等需求，宜蘭要融入全台一日生活圈，年輕人也不用離鄉背井就能留在家鄉打拚，交通平等也代表機會平等，高鐵會是影響宜蘭下個100年的重要建設。