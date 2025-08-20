高層冷心高壓在台灣上空 今午後熱對流影響整個西半部、雨下到晚上

未來1周以典型的夏季天氣型態為主，白天外出做好防曬、補充水分，避免熱傷害，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，高層冷心高壓今天位於台灣上空，大氣環境有利午後熱對流發展機會，午後外出要留意天氣變化。

葉致均表示，目前仍是在太平洋高壓邊緣，都是高溫炎熱的天氣型態為主，風場上逐漸轉為偏東風的環境。明天至周五菲律賓東方海面的低壓環流，會開始逐漸往西移動。周五開始它會逐漸穿過呂宋島之後，周日進到南海，往海南島方向前進。

他說，這個熱帶系統會有些發展機會，不過依照目前資料，對台灣天氣影響相當有限，頂多它的外圍水氣為東台灣地區帶來局部短暫降雨。到後期台灣都是偏東風的環境為主，迎風面地區有些降雨情況，背風面的西半部地區會有一些午後雷陣雨發展機會。

未來降雨趨勢，葉致均表示，今天還是典型的夏季天氣型態為主，多雲到晴為主，可能和昨天一樣，午後雷陣雨情形可能發展比較久，時間可能延續到晚上，整個西半部地區和各地山區會有局部大雨發生機會。

葉致均表示，明天開始隨著冷心低壓逐漸遠離，水氣逐漸減少，所以明天、周五午後雷陣雨區域有縮小的趨勢。明天西半部地區和山區可能還是會有些午後短暫雷陣雨發展機會，不過，整體區域上來講偏向山區、西半部近山區平地為主。周五午後雷陣雨以山區較有發展機會。

葉致均表示，周日之後，隨著菲律賓東方海面的低壓系統，逐漸進入南海之後，為台灣風場上轉變為偏東風到東南風的環境，台東、恆春漸漸到花蓮地區，可能會是斷斷續續雨勢出現，至於其他地方還是維持午後雷陣雨的天氣型態。未來1周天氣上還是比較典型的夏季天氣型態為主。

高溫提醒方面，葉致均表示，周五之前，西半部地區34至35度左右高溫，東半部、澎金馬31、32度為主，大台北地區和中南部近山區可能會有36度左右高溫出現機會。周六之後，偏東風影響愈來與明顯，高溫區域除了大台北和中南部近山區之外，桃園也可能有36度發生機會，且整體高溫範圍有擴大趨勢，西半部留意極端高溫出現。

近期有無颱風生成機會？葉致均表示，目前在琉球北方海面的熱帶性低氣壓，還是會以偏北方向，朝日韓前進，未來發展有限。