西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

酷熱的夏天，令人想到最消暑的水果非西瓜莫屬了，營養師高敏敏提醒，紅肉西瓜和黃肉西瓜各有不同的營養價值，但腸胃敏感、血糖控制、減脂等3族群仍需注意，千萬別將整顆西瓜捧著吃，一旦過量恐易血糖波動、腸胃不適，還可能加重腎臟與水腫負擔，不得不慎。

高敏敏在臉書粉專表示，西瓜一天可食用的份量，一次大約是放入飯碗約8分滿，一天不超過3份，並需間隔時間吃。西瓜因為水分含量超過90%，食用可同時做到補水、清涼及消暑，內含的β-胡蘿蔔素能保護眼睛與皮膚黏膜，而維生素C、鉀、瓜胺酸等營養素則有助代謝、消水腫及舒緩疲勞。

高敏敏分析紅肉西瓜與黃肉西瓜的營養價值各自不同，在熱量上，紅肉西瓜略多於黃肉西瓜，每100克分別為32卡及29卡；在碳水化合物、蛋白質及脂肪上，紅肉西瓜也略多於黃肉西瓜；紅肉西瓜內含的β-胡蘿蔔素及維生素也明顯多過黃肉，但在瓜胺酸則較黃肉西瓜少。

高敏敏表示，紅肉西瓜因為維生素A與β-胡蘿蔔素較高，有助養顏美容與眼睛保健；黃肉西瓜則含較多瓜胺酸，該成分可轉換成精胺酸，有助血管和情緒放鬆，具紓壓效果。

儘管西瓜富含營養價值，但高敏敏也提醒包括腸胃敏感、血糖控制及減脂族群都要特別注意「份量控制」，千萬別把整顆西瓜捧著吃，一旦吃太多容易造成血糖波動、腸胃不適，還可能加重腎臟與水腫負擔。