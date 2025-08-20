在機場留意廣播！搭機遇「超賣」有賺頭 自願改航班謝禮超優

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
若行程有彈性，仔細聽機場廣播也許有意外驚喜。示意圖。 圖／ingimage
根據日媒「Financial Field」報導，搭乘飛機時，有時會聽到「本班機座位已滿，誠徵願意協助的旅客」的廣播，這其實就是所謂的「超賣（Overbooking）」狀況。由於航空公司為避免臨時退票或改票造成虧損，會刻意多接受訂位，因此偶爾會出現座位不足的情況。這時，航空公司便會透過「彈性旅客制度」（Flex Traveler）尋找願意改搭其他航班的乘客，並支付謝禮。

航空公司依資料推估，部分乘客會在出發前取消，因此通常能自行消化掉超賣的座位。但若預測出現落差，就會發生座位不足的情況，需要有人自願改搭。以ANA與JAL為例，當日改班的謝禮通常是現金1萬日圓（約新台幣2048元），或等值的里程、點數。若需延到隔日之後，補償則加倍至現金2萬日圓（約新台幣4096元），ANA更提供2萬里程或點數。若必須過夜，住宿費與交通費也由航空公司全額負擔。至於廉價航空雖規模不同，也有類似安排。

值得注意的是，即使表示協助意願，也不一定能成功領取謝禮。若最後出現空位，旅客仍搭原班機，就不再適用補償。「彈性旅客制度」對時間能靈活調整的乘客來說，確實是一種「賺到」的機會。不論是換取里程累積未來旅行，或是直接收現金提升旅遊體驗，都是值得考慮的選項。下次聽到相關廣播時，不妨多留意一下，或許能換來一趟更高CP值的旅程。

