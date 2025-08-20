北宜高鐵今闖環評大會 賀陳旦等要求停止高鐵神話 停止審議

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
公民幫推顧問、交通部前部長賀陳旦等人表示，本案過度簡化台鐵能量與貢獻，也無視台鐵東部列車須全部改到宜蘭發車的可行性與龐大調度設施經費，認為本案應停止審查。記者李柏澔／攝影
公民幫推顧問、交通部前部長賀陳旦等人表示，本案過度簡化台鐵能量與貢獻，也無視台鐵東部列車須全部改到宜蘭發車的可行性與龐大調度設施經費，認為本案應停止審查。記者李柏澔／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，並在今天的環評大會進行最後的審查。台鐵產業工會、公民幫推等團體今早於環境部前召開記者會，認為本案過度簡化台鐵能量與貢獻，要求環評委員應停止本案審議。

公民幫推理事長黃建興表示，「高鐵延伸宜蘭計畫」為預估直接工程經費高達新臺幣3521.8億元的國家重大建設，除須具備實質妥適性，更必須嚴格遵循法定程序、充分納入民眾參與並兼顧地方發展需求。唯有程序合法完備、資訊公開透明，方能消弭歧見、凝聚社會共識，確保政策推動建立在可受檢驗的專業基礎上。應停止高鐵神話，客觀評估直鐵，停止本案的審議，懸崖勒馬。

台鐵產業工會會員代表邱述聖表示，北宜高鐵不是是非題，應將北宜高鐵與直鐵方案比較，因為這不單只是能否縮短至宜蘭的旅運時間，把旅客送到宜蘭之後才是挑戰，甚至在昨天下午收到的鐵道局報告當中，也提到北宜高鐵建成後，建議台鐵應該如何配合，相當諷刺也更顯現這關係到整個東部鐵路運輸都將受到影響。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，依環評報告的運輸需求預測，高鐵平日旅次以大台北往返宜蘭為主，約每日6.1萬人次，占65.6%；桃園以南往返宜花東約每日3.2萬人次，占34.4%。假日懸殊則更大，高鐵大台北往返宜蘭約每日20.5萬人次，占81.7%，桃園以南往來約每日4.6萬人次，占18.3%，顯示高鐵在該市場並非主力運具，難以支撐「東部轉運中心」的角色，而旅行時間節省效益也忽略轉乘與候車時間。

公民幫推顧問、交通部前部長賀陳旦表示，本案為求美化數據不惜三易其稿，又過度簡化台鐵能量與貢獻，將其認定為只能在新宜蘭站等候高鐵轉乘，卻無視台鐵東部列車須全部改到宜蘭發車的可行性與龐大調度設施經費，也從未在報告中說明台鐵意願與財務配合，等同是一份自說自話、無法落實營運的工程報告。

