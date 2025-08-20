用路人注意了 國1平面往五股泰山 提前於37K處靠右行駛外2車道

駕駛人注意了。高速公路局表示，22日周五上午6時起，國道1號平面往五股、泰山車輛，均須提前在37K處靠右行駛外2車道。

高公局第一新建工程分局為配合辦理「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」北向出口平面匝道拓寬段開放通車，自8月22日上午6時起，主線34K+700至34K+100第五車道（即高速公路局前方路段），長度約600公尺將永久封閉。

施工團隊提醒用路人，國1平面往五股、泰山車輛，均提前於37K處提前靠右行駛外2車道。已於林口交流道以北相關地點懸掛大型布條訊息，提醒用路人依指示行車。

至於國1高架往五股、泰山的車輛，高公局表示，於泰山轉接道進入平面車道後，靠右行駛外2車道，直行高速公路局匝道或新設北出匝道前往目的地，其餘往台北的車輛均靠左側車道續行。

高公局表示，道路施工管制期間，行經管制區域的車輛減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。詳細道路封閉資訊可收聽警察廣播電台，或撥打高速公路局服務電話1968。