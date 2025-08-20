快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

聽新聞
0:00 / 0:00

用路人注意了 國1平面往五股泰山 提前於37K處靠右行駛外2車道

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1五股北向出口匝道外移示意圖。圖／高速公路局提供
國1五股北向出口匝道外移示意圖。圖／高速公路局提供

駕駛人注意了。高速公路局表示，22日周五上午6時起，國道1號平面往五股、泰山車輛，均須提前在37K處靠右行駛外2車道

高公局第一新建工程分局為配合辦理「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」北向出口平面匝道拓寬段開放通車，自8月22日上午6時起，主線34K+700至34K+100第五車道（即高速公路局前方路段），長度約600公尺將永久封閉。

施工團隊提醒用路人，國1平面往五股、泰山車輛，均提前於37K處提前靠右行駛外2車道。已於林口交流道以北相關地點懸掛大型布條訊息，提醒用路人依指示行車。

至於國1高架往五股、泰山的車輛，高公局表示，於泰山轉接道進入平面車道後，靠右行駛外2車道，直行高速公路局匝道或新設北出匝道前往目的地，其餘往台北的車輛均靠左側車道續行。

高公局表示，道路施工管制期間，行經管制區域的車輛減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。詳細道路封閉資訊可收聽警察廣播電台，或撥打高速公路局服務電話1968。

車道 高公局 高速公路

延伸閱讀

泰山大科路下坡彎道傳死亡車禍 8旬翁騎機車自撞燈桿慘死

《十二使者》馬東石x朴炯植 12生肖神獸組隊打怪

泰山街頭驚見「洞洞貓」還流膿 新北動保處救援康復叫牠「湯圓」

街口案推演 泰山恐賣股權

相關新聞

80歲免評上路逾兩周近1500人申請 洪申翰：需時間觀察趨勢

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表八月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日...

「典型的高層冷心低壓」就在台灣上空 鄭明典：午後對流會相當顯著

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出300百帕重力位高度分析圖，他表示，相當於看氣壓場，台灣上空有個低氣壓，而底色代表溫度，...

台灣大學生程度越來越差？李家同：時代已經變了「別再倚老賣老，看扁年輕人」

年輕人真的各個都是草莓族、吃不了苦？大學錄取率97%，人人都有學校唸，難怪大學生程度越來越差？

出門帶雨具！ 午後雷雨開轟、西半部慎防大雨 2縣市飆36度高溫

今天上半天各地為多雲到晴，中央氣象署表示，午後天氣不穩定，會有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨，午後仍要留...

午後強對流恐大雷雨 還有颱風？ 吳德榮分析2熱帶系統威脅台灣機率

今天至周五各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

25萬B肝帶原者 肝癌風險同常人

Ｂ型肝炎帶原者每半年回診一次已是醫學常規，台大研究發現，在Ｂ肝感染進程處於「不帶原活動期」的感染者，若肝炎表面抗原濃度低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。