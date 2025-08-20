80歲免評上路逾兩周近1500人申請 洪申翰：需時間觀察趨勢

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表八月上路，外界憂心新制將造成看護「棄重擇輕」。勞動部長洪申翰今受訪指出，截至8月17日止，因修法後取得資格的申請者總計1439人，第二周數字比第一周多，但還需要時間觀察成長趨勢，不能僅用第一周數字來做評斷。

「就業服務法」第46條修法上路後，凡年齡滿80歲以上的長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估，即可申請外籍看護。勞動部推估符合申請資格者將暴增至53萬人，實際聘請外籍看護者約10萬人，勞動部也祭出輕重分流、國內承接重症優先、協調來源國增加量能等配套因應。

洪申翰今受訪時表示，截至8月17日止，因修法取得申請資格的長者1439人，且第二周申請量比第一周還多，但成長趨勢不能僅單用第一周來做評斷，還需要一段時間觀察走向。

面對立委林月琴質詢，洪申翰說，他當然也不敢斷言一般案件的申請量往後必然增加，勞動部也不希望申請量暴增，棄重擇輕並非勞動部的政策目標，而是作為行政部門，要先為增加人數的可能性做準備，提出相對應的配套措施。