胡川安說不盡的台灣味 透過美食看見時代縮影

「台灣味」不只是美味，背後還有許多故事與線索，文史作家胡川安從飲食考察的角度展開紙上漫談，近期出版「說不盡的台灣味」套書，透過美食看見時代縮影。

根據遠流出版發布新書資訊，套書分上下兩冊，「風土滋養的印象台味」從台灣風土長出的滋味，養成味覺基礎，顯示出由土地養成的各種飲食深層記憶；「多元兼容的流轉台味」則探究本來不是台灣原有的食物，卻能透過這塊土地發揚光大。

胡川安在序中寫道，「鮮」是台灣味的關鍵。他的童年在鹿港度過，烏魚子、蚵仔和鰻魚就是生活日常，冬天經常拿烏魚子當零嘴，對於彰化人來說，爌肉飯和黑白切也是日常，但一定要用新鮮的台灣豬，才能夠將豬肉的每個部位都好好地享用。

胡川安表示，隨著成長過程，他來到客家、外省聚落，也去過嘉義和宜蘭，慢慢接觸客家小炒、貢丸、牛肉麵，還有嘉義雞肉飯，還嚐到各地不同的白斬雞、羊肉爐和刈包，「雖然是不同肉類，但對台灣人而言，肉的鮮味永遠是最重要的，即使不同族群到了台灣，鮮甜就是核心」。

此外，台灣人用自己的方式吸納，讓不同的飲食文化都變成了自己。胡川安認為，來自不同地方的料理，在這塊土地生根之後，還可以往其他地方發展，像是鼎泰豐的小籠包、燒餅油條、餃子、滷味、高粱酒、普洱茶。

胡川安表示，這些本來都不屬於台灣的食物和飲料，可以透過這塊土地發揚光大，甚至有些成為台灣之光，如果沒有這塊島嶼的包容度，就沒有名揚國際的可能。