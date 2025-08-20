留意午後熱對流降雨 明起天氣好轉 上看36度高溫

外出記得攜帶雨具，留意午後至傍晚天氣變化。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天為西南風環境，且由於高空冷心低壓正逐漸通過台灣上空中，整體大氣環境依然是較不穩定，各地為多雲局部晴天氣，午後仍容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，時有短時較顯著雨勢，山區也有局部大雨可能。高溫約31至34度，感受悶熱。

林孝儒表示，夜晚至清晨，南部沿海平地也有短暫陣雨機會，不過整體雨勢都不是太大。

明天至周末天氣，林孝儒表示，台灣附近的環境風場，主要還是隨太平洋高壓逐漸西伸，轉為東南或偏東風，基本上各地天氣趨於穩定，晴時多雲，高溫32至35度，西部內陸側不排除有36度高溫機會，氣溫將較炎熱。

降雨型態仍以午後熱對流為主，不過，林孝儒表示，降雨範圍將較侷限山區，平地天氣相對是較穩定的。

他說，由於目前位在菲律賓以東海面的熱帶擾動（90W），將在周末逐漸西移通過菲律賓，周末雖然發展偏弱、成颱機會低，但將間接導致南來水氣增多，迎風東南部則有機會轉局部陣雨天氣，周末前往東南部則要留意天氣變化可能。

下周天氣，林孝儒表示，台灣附近太平洋高壓的勢力又有些減弱，且南海至菲律賓東方海面則有熱帶系統發展跡象，目前預測熱帶系統直接影響台灣的機會都偏低。但在水氣較多的環境下，午後各地容易有熱對流降雨，迎風的東部地區也將維持局部地形降雨，天氣型態偏濕熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。