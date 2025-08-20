快訊

近期有無颱風生成？ 賈新興：觀察周末熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

近期高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天，午後各地山區、台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。明天，午後各地山區、大台北東側及宜花有局部短暫陣雨。周五，午後各地山區有局部短暫陣雨。

他說，周六，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後南投以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。周日，午後山區及高屏有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，新竹以南沿海及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。下周二，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以南及花東有零星短暫陣雨。下周三，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有零星短暫雨。下周四，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。下周五，午後新竹以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於近期有無颱風生成機會？賈新興表示，觀察周六至周日在呂宋島西側至南海一帶，熱帶系統的發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

