出門帶雨具！ 午後雷雨開轟、西半部慎防大雨 2縣市飆36度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後天氣不穩定，會有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨，午後仍要留意天氣變化。本報資料照片
今天上半天各地為多雲到晴，中央氣象署表示，午後天氣不穩定，會有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨，午後仍要留意天氣變化。

氣溫方面，今天東半部高溫約31、32度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。澎湖多雲短暫陣雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至31度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天、周五太平洋高壓增強，環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，但對流發展範圍較縮小，8/21清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

周六至下周二各地為多雲到晴，台灣南方為大低壓區，東風波中擾動較為活躍，環境偏東至東南風，迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五各地大致為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

本周南海至菲律賓東方海面低壓帶中之熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，中央氣象署密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。

